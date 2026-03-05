Fluminense cerca de dar el batacazo fichando a pieza clave de Alianza Lima para 2026: "Negociación"

Alianza Lima y un dolor de cabeza a estas alturas de la temporada 2026 en el que viene liderando la tabla de posiciones. Ahora, nuevamente Fluminense se acerca a tienda 'íntima' con el afán de fichar a pieza clave que es vital para que el rendimiento de la escuadra blanquiazul se imponga ante los rivales.

Fluminense busca fichaje de pieza clave de Alianza Lima

Se trata de Facundo Morando, actual DT de Alianza Lima Vóley y de la misma selección argentina. Según reporta la reconocida cuenta de "Portal Voleibol", cuya red social de Instagram cuenta con más de 72 mil seguidores, hay fuerte interés del 'Flu' por tener al 'cerebro' de las 'íntimas'.

Se sabe que el estratega está 100% comprometido con la institución blanquiazul, por lo que ahora seguirá mentalizado en trabajar con las deportistas en su afán de consagrarse campeón en la Liga Nacional de Vóley 2025-2026. Actualmente, las 'íntimas' son líderes del certamen y esperan seguir por esa senda hacia el cierre del campeonato.

"VIVIR DE UNA FORMA FLUMINENSE. El técnico de Facundo Morando debería ser el próximo técnico Fluminense. Morando es entrenador de la Selección Argentina y también dirige la Alianza Lima del Perú. A pesar de ser joven, el argentino ya acumula experiencia en la escena internacional de voleibol. Si se confirma la negociación, será un gran salto en la carrera como entrenador", informó el portal.

Facundo Morando puede dejar Alianza Lima para ir a Fluminense. Foto: Instagram Portal Volei.

Programación de la última fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

SÁBADO 7 DE MARZO

Circolo vs Olva Latino - 14:30 horas

Club Atlético Atenea vs Regatas Lima - 16:45 horas

Universitario vs San Martín - 18:45 horas

DOMINGO 8 DE MARZO