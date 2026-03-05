0
EN VIVO
Cienciano vs Melgar HOY por Copa Sudamericana

Fluminense cerca de dar el batacazo fichando a pieza clave de Alianza Lima para 2026: "Negociación"

¿Golpe en el mercado de pases? Alianza Lima a un paso de perder a pieza clave del primer equipo tras interés de Fluminense en ficharlo para este 2026.

Diego Medina
Fluminense puede llevarse pieza clave de Alianza Lima.
Fluminense puede llevarse pieza clave de Alianza Lima. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Alianza Lima y un dolor de cabeza a estas alturas de la temporada 2026 en el que viene liderando la tabla de posiciones. Ahora, nuevamente Fluminense se acerca a tienda 'íntima' con el afán de fichar a pieza clave que es vital para que el rendimiento de la escuadra blanquiazul se imponga ante los rivales.

Alianza Lima se consolida en la punta del certamen gracias a que su escolta perdió puntos

PUEDES VER: Alianza Lima estira su ventaja como líder de la liga: campeón peruano perdió puntos en mesa

Fluminense busca fichaje de pieza clave de Alianza Lima

Se trata de Facundo Morando, actual DT de Alianza Lima Vóley y de la misma selección argentina. Según reporta la reconocida cuenta de "Portal Voleibol", cuya red social de Instagram cuenta con más de 72 mil seguidores, hay fuerte interés del 'Flu' por tener al 'cerebro' de las 'íntimas'.

Se sabe que el estratega está 100% comprometido con la institución blanquiazul, por lo que ahora seguirá mentalizado en trabajar con las deportistas en su afán de consagrarse campeón en la Liga Nacional de Vóley 2025-2026. Actualmente, las 'íntimas' son líderes del certamen y esperan seguir por esa senda hacia el cierre del campeonato.

"VIVIR DE UNA FORMA FLUMINENSE. El técnico de Facundo Morando debería ser el próximo técnico Fluminense. Morando es entrenador de la Selección Argentina y también dirige la Alianza Lima del Perú. A pesar de ser joven, el argentino ya acumula experiencia en la escena internacional de voleibol. Si se confirma la negociación, será un gran salto en la carrera como entrenador", informó el portal.

Alianza Lima, Facundo Morando

Facundo Morando puede dejar Alianza Lima para ir a Fluminense. Foto: Instagram Portal Volei.

Programación de la última fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

SÁBADO 7 DE MARZO

  • Circolo vs Olva Latino - 14:30 horas
  • Club Atlético Atenea vs Regatas Lima - 16:45 horas
  • Universitario vs San Martín - 18:45 horas

DOMINGO 8 DE MARZO

  • Deportivo Géminis vs Rebaza Acosta - 15:00 horas
  • Alianza Lima vs Deportivo Soan - 16:45 horas

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Alianza Lima estira su ventaja como líder de la liga: campeón peruano perdió puntos en mesa

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más Deportes

Estados Unidos

Fútbol Peruano