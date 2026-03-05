¡Definido! Jean Deza jugará en la Liga 1 2026 con camiseta de histórico club: "Nuevo jugador"

Uno de los jugadores que ha captado la atención de hinchas es Jean Deza. El atacante con pasado en diversos clubes peruanos se encuentra sin equipo, pero recientemente se ha visto vinculado a uno de los protagonistas de la Liga 1 2026 para dar la hora. En las últimas horas, se conoció su nuevo destino para impacto de millones de seguidores.

Jean Deza jugará la Liga 1 2026

Según pudo informar la periodista Luccina Aparicio de Ovación, Jean Deza tiene todo listo para ser nuevo jugador de Sport Boys. El cuadro chalaco no la pasa muy bien en este arranque del Torneo Apertura 2026, por lo que confía en las capacidades del atacante para remontar el mal momento.

A través de redes sociales, se conoció que este rumor se concretó para el bien del futbolista con pasado en Alianza Lima. Ahora, tiene la chance de mostrarse ante el pueblo rosado, y más para una etapa en la que se busca nuevos nombres para la nueva generación de la selección peruana.

"Jean Deza es nuevo jugador de Sport Boys", informó la periodista Luccina Aparicio.

Jean Deza se unirá a Sport Boys.

Jean Deza tuvo como última experiencia deportivo a Santos FC de Nazca por la Liga 2. El atacante quedó libre a fines del 2025 y en estos meses no ha logrado concretar un nuevo equipo. Sin embargo, ahora Sport Boys lo revive para la Liga 1 en busca de ver su mejor versión para los intereses de 'La Misilera'.

¿En qué clubes jugó Jean Deza?

AD Cantolao

MSK ZilinA

Universidad San Martín

Montpellier

Alianza Lima

Levski Sofia

Rosario FC

Sport Huancayo

UTC

Deportivo Binacional

Carlos Stein

Unión Huaral

ADT

Cienciano

Alianza Universidad

Alianza Atlético

Juan Pablo II

Santos FC

Valor de mercado de Jean Deza

Pese a estar meses sin jugar, Jean Deza presenta un valor de mercado de 125 mil euros a sus 32 años de edad, revela el portal "Transfermarkt". El atacante tuvo su mejor versión con camiseta de Alianza Lima en la temporada 2015, en el que registró una cifra de 800 mil euros.