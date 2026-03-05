Julinho pierde los papeles en vivo e insulta a periodista por criticar a Vizeu: "Saca a esa mi..."

Sporting Cristal venció a Carabobo por Copa Libertadores y periodistas deportivos se unieron para analizar dicho compromiso. En medio de ello, Richard de la Piedra tomó la palabra para comparar los rendimientos de Felipe Vizeu e Irven Ávila, un hecho que no fue tolerado por Julinho y que generó una reacción abrupta.

Todo este suceso se dio en el programa "Más que Fútbol", cuando se analizaba la victoria de Sporting Cristal por 1-0 a Carabobo. Si bien había aspectos por destacar, se dio el tema sobre el nivel del atacante brasileño, que sigue sin concretar goles en tienda celeste y que genera una ola de críticas a su alrededor.

Si bien no se dijeron palabras fuertes contra Vizeu, solo se mencionaba que Ávila aportaba más al juego que el brasileño, por lo que el periodista Richard de la Piedra resaltó la labor del 'Cholito'. Sin embargo, para Julinho las explicaciones no era algo que concierne a un '9', por lo que no aceptó lo expresado por su compañero.

"Entonces no parece '9'. Sale demasiado del área. Ya me has dado la razón cuando no llegan los centros. 'Flaco' saca a esa mi… de ahí", expresó Julinho en vivo.

(VIDEO: Más que Fútbol)

Este incómodo momento generó que el debate se detenga por minutos, por lo que el conductor Giancarlo Granda tuvo que tomar la palabra para tratar de continuar con el programa en vivo. Se llegó a percibir la incomodidad de los presentes, pero finalmente todo se apaciguó con el pasar de los minutos.

Felipe Vizeu habló tras gol anulado en Sporting Cristal

El delantero brasileño llegó a Lima luego de su partido ante Carabobo con Sporting Cristal. Vizeu logró anotar el 2-0 de los celestes, pero el VAR determinó anularlo por una mano previa de Cristiano Da Silva.

"Hicimos un buen partido, sabíamos de la dificultad jugar fuera de casa. Es la Copa Libertadores. Pero ahora no ganamos nada, porque lo importante es clasificar. Ahora tenemos que pensar en Liga 1. Sobre mi gol anulado, no sé. En el momento del partido no mire la mano, pero Cristiano dice que sí tocó. Pero yo he mirado y no pasan toda la jugada. El fútbol es así, hay VAR, decisiones de árbitros. Tengo que continuar, seguir intentando. Una decisión final que para un delantero como yo pues un 2-0 iba a ser un resultado mejor. Sé que marqué, pero fue anulado. Sale un poco de esto que no estaba marcando, pero ahora pensar en Liga 1. Cuando fallo, me preocupa. Pero estoy haciendo buenos partidos y es lo más importante", manifestó.

(VIDEO: Inka Digital TV)