Erick Delgado elogió a figura de Cristal tras victoria ante Carabobo: "Me hace acordar a Lobatón"

Sporting Cristal logró un valioso triunfo por 1-0 ante Carabobo en la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses tuvieron un buen desempeño y pese al ajustado marcador quedaron cerca de conseguir su pase a la fase de grupos. Precisamente, hubo un jugador que destacó por encima de todos y recibió los elogios de Erick Delgado, referente del club.

Erick Delgado elogió a figura de Cristal tras victoria ante Carabobo

Paulo Autuori sacó su mejor once posible para enfrentar a Carabobo en Venezuela y uno de los jugadores que mejor rindió en campo fue Gabriel Santana. El brasileño es uno de los fichajes de Sporting Cristal para esta temporada y, tras haber superado su lesión, volvió a la titularidad con el equipo.

En esa línea, durante el programa 'L1 Radio', el exguardameta rimense analizó el desempeño del equipo y destacó la gran actuación del volante brasileño, a quien lo comparó con Carlos Lobatón, considerando que tienen características similares y remarcando su gran talento con el balón. Aunque, señaló que aún necesita mejorar algunos aspectos.

Video: L1 Radio

"No es mentira y mírenlo bien, Gabriel Santana me hace acordar a Lobatón, pero le falta un poquito más de dinámica para que jugar más adelante. Hubo una jugada que lo marcaron dos y el tipo salió como si nada, el tipo sabe jugar con la pelota", expresó el retirado futbolista.

Gabriel Santana volvió a jugar con Sporting Cristal

Durante la derrota ante Melgar, Gabriel Santana terminó con molestias físicas en el pie derecho y estuvo apartado del equipo en lo que afrontaba su recuperación. El brasileño quedó al margen durante 5 partidos hasta que volvió a salir como titular ante Carabobo, siendo una pieza vital en el ataque del equipo.

Gabriel Santana es uno de los refuerzos de Sporting Cristal para este 2026.

El volante jugó 65 minutos en su regreso y tuvo una gran participación en la distribución de juego del equipo con una precisión de 88 % de los pases, además tuvo 5 apariciones en defensa demostrando su compromiso. Por todo ello, el portal estadístico Sofascore le otorgó una calificación de 7.5 a su desempeño.