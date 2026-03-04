Sporting Cristal vs Carabobo por vuelta de Fase 3 de Copa Libertadores: fecha, día, hora y canal

Luego de un partido sumamente complicado de Sporting Cristal ante Carabobo en Valencia, Venezuela, ahora el cuadro de Paulo Autuori tiene la mirada en el choque de vuelta por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Los celestes quieren estar en la fase de grupos, por lo que hinchas comienzan a anotar en el calendario el día, hora y canal de este cotejo en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Carabobo?

El partido de vuelta entre Sporting Cristal vs Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. Solo restan 90 minutos para que los celestes anhelen la clasificación a la etapa de grupos contra el resto de clubes importantes de Sudamérica.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo?

El choque internacional entre Sporting Cristal vs Carabobo inicia a partir de las 17:00 hora peruana (18:00 horas de Caracas, Venezuela). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 16:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 17:00 horas

Venezuela, Bolivia: 18:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 19:00 horas

España: 22:00 horas

Entradas de Sporting Cristal vs Carabobo.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo por vuelta de Fase 3 de Copa Libertadores 2026?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Carabobo por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming mediante Disney Plus y DGO a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Entradas Sporting Cristal vs Carabobo: precios de boletos para partido en Matute

Sporting Cristal dio a conocer los precios de entradas para su partido ante Carabobo por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva: