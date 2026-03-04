PELIGRO MÁXIMO para inmigrantes con protección temporal en EE. UU.: desde ahora, LOS ESTÁN INVESTIGANDO por esta razón

La seguridad nacional en Estados Unidos se mantiene en alerta tras los recientes ataques vinculados a Irán. En este contexto, el gobierno estadounidense ha implementado un control más riguroso sobre ciertos inmigrantes con protección temporal, según informa N+ Univision. La medida generó preocupación entre las comunidades de inmigrantes y expertos en derechos humanos, quienes advierten sobre posibles implicaciones para quienes residen legalmente en el país bajo esquemas humanitarios.

¿Por qué investigan a inmigrantes con protección temporal en EE. UU.?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que ha reforzado la supervisión de algunos inmigrantes que ingresaron al país bajo programas de protección temporal (TPS). La secretaria Kristi Noem declaró ante el Senado el martes 3 de febrero de 2026 que esta medida forma parte de un esfuerzo preventivo frente a posibles amenazas internas.

Según explicó Noem, la estrategia incluye el monitoreo de redes sociales y entrevistas adicionales a determinados grupos de inmigrantes con estatus de Protección Temporal (TPS). Aunque no se especificaron riesgos concretos, la funcionaria aseguró que el objetivo es anticipar la posible actividad de "células durmientes" vinculadas a organizaciones extremistas.

En palabras de Noem: "Trabajamos todos los días con nuestras agencias de inteligencia y socios de las fuerzas de seguridad para investigar y detectar cualquier amenaza dentro de nuestras fronteras", dijo Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, citado por N+ Univision.

Contexto político y militar detrás del aumento de los controles migratorios

El anuncio de Noem llega tras un operativo militar de gran escala contra Irán durante el pasado fin de semana, que resultó en la muerte del líder supremo Alí Jameneí y de varios altos mandos militares. Este escenario internacional intensificó la preocupación por la seguridad interna en Estados Unidos, especialmente respecto a inmigrantes con estatus de Protección Temporal (TPS).

Además, la secretaria del DHS hizo su declaración en medio de un cierre parcial de 18 días del departamento, provocado por la falta de acuerdo presupuestal en el Congreso. Noem criticó a los legisladores demócratas, quienes buscan limitar ciertas políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, y argumentó que el cierre "socava la seguridad nacional".

Con estos nuevos controles, los inmigrantes con protección temporal deberán estar atentos a posibles revisiones adicionales, entrevistas y monitoreos, mientras las autoridades estadounidenses refuerzan sus medidas preventivas ante amenazas percibidas.