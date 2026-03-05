Prensa venezolana se rinde ante futbolista de Cristal tras triunfo a Carabobo: "Experimentado"

Sporting Cristal es noticia en Venezuela tras su victoria a Carabobo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. La prensa de dicha nación no solo informó el marcador de 0-1 a favor de los celestes, sino que se dieron un tiempo de calificar a uno de los futbolistas titualres del plantel liderado por Paulo Autuori.

Prensa venezolana destaca a futbolista de Sporting Cristal

Se trata de Yoshimar Yotún, volante y capitán de Sporting Cristal que tomó responsabilidad en el remate de penal. El jugador de 35 años no falló desde los 12 pasos y marcó el único gol del partido para sacar ventaja en esta llave de fase 3 de Copa Libertadores. Medios venezolanos se dirigieron al popular 'Yoshi' calificándolo como "experimentado".

"El experimentado Yoshimar Yotún 14′, con una precisa definición desde los doce pasos, batió a Lucas Bruera y marcó el primer y último tanto del cotejo", informó el medio Líder de Venezuela.

Líder de Venezuela habló de Yoshimar Yotún.

Otro de los medios que destacó al capitán 'rimense' fue "El Nacional" de Venezuela, quien sabe de la importancia de Yotún en el equipo de Sporting Cristal, más aún cuando se necesita anotar un gol clave desde el punto de penal.

"Cristal dominó los primeros minutos y se puso en ventaja rápidamente gracias a un penalti convertido por el experimentado Yoshimar Yotún, tras una mano en el área del conjunto local", se lee en el artículo.

El Nacional de Venezuela se pronuncia de Sporting Cristal.

Otro de los medios venezolanos que informó el triunfo de Sporting Cristal a Carabobo fue "LaVinotinto.com", quien indica que la llave se le complica al Granate en su afán de estar en la fase de grupos del magno certamen continental.

"Carabobo FC fue derrotado 0-1 por Sporting Cristal, en la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores. El elenco peruano sacó provecho de una ventaja tempranera y el venezolano insistió en el ataque, pero sin éxito. Cristal se adelantó en el minuto 14, con un penal ejecutado por Yoshimar Yotún. Nueve minutos más tarde amplió con Felipe Vizeu, pero el tanto fue anulado a instancias del VAR", añadió.