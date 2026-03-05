Pablo Guede y la inesperada noticia que recibió en medio de críticas con Alianza Lima: "El..."

Alianza Lima aún se encuentra en búsqueda de su mejor nivel con el objetivo de seguir sumando triunfos y encaminarse al título de la Liga 1 2026. Sin embargo, pese a que marchan como líderes, los hinchas cuestionan seriamente a Pablo Guede por su planteamiento. En medio de ello, el técnico argentino recibió una inédita noticia tras su desempeño de en el banquillo.

Pablo Guede recibió inesperada noticia en medio de críticas con Alianza Lima

Luego de la eliminación en la Copa Libertadores, los hinchas de Alianza Lima han hecho sentir su rechazo hacia Pablo Guede y han pedido su salida. Sin embargo, el rendimiento del equipo en el Torneo Apertura es totalmente distinto, pues marchan como líderes y de forma invicta.

En ese sentido, el técnico argentino sorprendió a todos al haber sido elegido como el mejor entrenador de la Liga 1 en febrero. Un logro que destaca los resultados positivos que ha obtenido en este inicio de la temporada y que llega en medio de la ola de críticas que ha recibido por su trabajo.

Pablo Guede fue elegido como el mejor de DT de la Liga 1 en febrero.

"El líder del banquillo. Pablo Guede, de Alianza Lima, se lleva el reconocimiento como DT del mes de febrero", publicaron en los medios oficiales de la competición junto a una gráfica remarcando los números conseguidos por el estratega en la escuadra blanquiazul.

Y es que, si bien la escuadra victoria no han mostrado una gran imagen, incumpliendo con las expectativas de los hinchas, han sacado valioso resultados que los ha posicionado como líderes en solitario. Además de que en las últimas semanas, Pablo Guede ha logrado calmar la situación y asegurar su permanencia en el banquillo.

Números de Pablo Guede con Alianza Lima

Desde su llegada al banquillo de Matute, Pablo Guede ha dirigido 7 partidos oficiales con Alianza Lima (5 por Liga 1 y 2 por Copa Libertadores), donde ha dejado un saldo de 4 victorias, 2 empates y una derrota.