Alianza Lima ganó 3-1 y emociona a los hinchas con miras a su próximo partido internacional

Los hinchas de Alianza Lima estaban totalmente centrados en la Copa Libertadores, ya que enfrentaron a 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, en la Liga Peruana de Vóley las blanquiazules derrotaron 3-1 a Regatas Lima por la sexta fecha del campeonato. Ahora las íntimas quedaron listas para iniciar el Sudamericano Femenino 2026.

En un partido sumamente emocionante, las de La Victoria derrotaron cómodamente a uno de sus rivales directos en la Primera División y se posicionan momentáneamente como líderes, pero vale precisar que ambos clubes adelantaron su partido, junto a la Universidad de San Martín, porque la próxima semana comenzarán a jugar el torneo internacional en búsqueda de salir campeones o conseguir un boleto al Mundial de Clubes.

El primer set quedó 25-22 para Alianza Lima, el segundo 25-21 a favor de Regatas Lima, y el tercero y cuarto 25-20 y 25-17 respectivamente. Con ello, actualmente las blanquiazules se ubican líderes por encima de Universitario de Deportes, aunque todavía resta que las merengues disputen su partido pendiente por esta misma fecha ante Géminis.

Alianza Lima pisa fuerte en vóley.

Alianza Lima jugará el Sudamericano Femenino de Vóley 2026

El próximo 18 de febrero iniciará el Sudamericano de Clubes Femenino de Vóley 2026, que se llevará a cabo en el Perú, y contará con la participación de Alianza Lima, Regatas Lima, Universidad San Martín, Sesi Vôlei Bauru (Brasil), Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil), CD Boston College (Chile), Voleibol, Club Banco República (Uruguay), Club Olympic Cochabamba (Bolivia) y Club UVIV Guayaquil (Ecuador).

Las dirigidas por Facundo Morando conforman el Grupo A junto a la San Martín y Banco República, y únicamente el primero de cada zona clasifica a las semifinales del torneo. Asimismo, tanto campeón como subcampeón consiguen un boleto al Mundial de Clubes de Vóley 2026.