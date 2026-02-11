- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs 2 de Mayo
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
2 de Mayo dio firme comentario al Estadio Alejandro Villanueva de Alianza tras conoce recinto
Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo en el duelo de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, y en medio de ello, el club paraguayo lanzó un firme mensaje al Estadio Alejandro Villanueva.
Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo en el duelo de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Y tras conocer el recinto blanquiazul, el equipo paraguayo liderado por Eduardo Ledesma lanzó un firme mensaje a través de sus redes sociales.
2 de Mayo dio firme mensaje al Estadio Alejandro Villanueva tras conocer recinto
El Club 2 de Mayo disputará el partido contra Alianza el 11 de febrero con el objetivo de superar la primera fase de la Libertadores manteniendo el marcador a favor de 1-0.
Sin embargo, previo al duelo y al conocer el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, 2 de Mayo saludó enfáticamente al recinto blanquiazul con un "¡Te saludamos!".
De esta forma, 2 de Mayo demuestra asombro por la magnitud del estadio de Alianza Lima, por la estética del recinto y, sobre todo, por la grandeza del club que lo lidera.
Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores
Este jueves 11 de noviembre, Alianza recibirá a Club 2 de Mayo en el duelo de vuelta en el Estadio Alejandro Villanueva. El equipo tiene como gran objetivo superar el marcador global en contra de 1 a 0, luego de la derrota sufrida en Paraguay.
Cabe resaltar que en el partido de ida, el cuadro paraguayo se hizo fuerte desde su estadio llamado Río Parapití y llegó a Lima para sostener este resultado con la meta histórica de seguir avanzando en la Copa Libertadores.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90