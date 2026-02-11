2 de Mayo dio firme comentario al Estadio Alejandro Villanueva de Alianza tras conoce recinto

Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo en el duelo de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Y tras conocer el recinto blanquiazul, el equipo paraguayo liderado por Eduardo Ledesma lanzó un firme mensaje a través de sus redes sociales.

El Club 2 de Mayo disputará el partido contra Alianza el 11 de febrero con el objetivo de superar la primera fase de la Libertadores manteniendo el marcador a favor de 1-0.

Sin embargo, previo al duelo y al conocer el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, 2 de Mayo saludó enfáticamente al recinto blanquiazul con un "¡Te saludamos!".

De esta forma, 2 de Mayo demuestra asombro por la magnitud del estadio de Alianza Lima, por la estética del recinto y, sobre todo, por la grandeza del club que lo lidera.

Este jueves 11 de noviembre, Alianza recibirá a Club 2 de Mayo en el duelo de vuelta en el Estadio Alejandro Villanueva. El equipo tiene como gran objetivo superar el marcador global en contra de 1 a 0, luego de la derrota sufrida en Paraguay.

Cabe resaltar que en el partido de ida, el cuadro paraguayo se hizo fuerte desde su estadio llamado Río Parapití y llegó a Lima para sostener este resultado con la meta histórica de seguir avanzando en la Copa Libertadores.