2 de Mayo dio firme comentario al Estadio Alejandro Villanueva de Alianza tras conoce recinto

Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo en el duelo de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, y en medio de ello, el club paraguayo lanzó un firme mensaje al Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo en el duelo de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Y tras conocer el recinto blanquiazul, el equipo paraguayo liderado por Eduardo Ledesma lanzó un firme mensaje a través de sus redes sociales.

El Club 2 de Mayo disputará el partido contra Alianza el 11 de febrero con el objetivo de superar la primera fase de la Libertadores manteniendo el marcador a favor de 1-0.

Sin embargo, previo al duelo y al conocer el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, 2 de Mayo saludó enfáticamente al recinto blanquiazul con un "¡Te saludamos!".

De esta forma, 2 de Mayo demuestra asombro por la magnitud del estadio de Alianza Lima, por la estética del recinto y, sobre todo, por la grandeza del club que lo lidera.

Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

Este jueves 11 de noviembre, Alianza recibirá a Club 2 de Mayo en el duelo de vuelta en el Estadio Alejandro Villanueva. El equipo tiene como gran objetivo superar el marcador global en contra de 1 a 0, luego de la derrota sufrida en Paraguay.

Cabe resaltar que en el partido de ida, el cuadro paraguayo se hizo fuerte desde su estadio llamado Río Parapití y llegó a Lima para sostener este resultado con la meta histórica de seguir avanzando en la Copa Libertadores.

