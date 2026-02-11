Mr Peet impacta al revelar que Pablo Guede borró a jugador de Alianza Lima: "No está satisfecho"

Alianza Lima ha sufrido varias bajas en su plantel desde el inicio de la temporada, un factor que ha complicado el funcionamiento del equipo. Sin embargo, pese a las constantes lesiones, Mr. Peet sorprendió al señalar que el DT Pablo Guede decidió no contar con un jugador que, en teoría, tenía condiciones para ser titular. ¿De quién se trata?

Mr Peet impacta al revelar que Pablo Guede borró a jugador de Alianza Lima

Durante la emisión de su programa 'Madrugol', el periodista deportivo Peter Arévalo respondió la consulta de un hincha sobre la escasez de minutos de Pedro Aquino en este arranque de temporada, sobre todo considerando las ausencias que ha tenido el equipo en la zona del mediocampo defensivo.

Ante ello, el popular Mr. Peet explicó que Guede tenía altas expectativas en el volante nacional e incluso lo colocó como titular en el primer amistoso de Alianza Lima en la pretemporada. No obstante, su rendimiento no terminó de convencer al entrenador, quien posteriormente solicitó el fichaje de Esteban Pavez.

"Pablo Guede tenía mucha expectativa en Aquino y Trauco, con Aquino porque sabía que era de la selección y mundialista. En el partido ante Independiente, el primer tiempo de Aquino no fue bueno. Cuando termina la pretemporada, la petición de Guede fue Esteban Pavez, entonces quiere decir que no está satisfecho. Entiendo que es un tema de gustos (su falta de minutos), vio que la realidad no se ajustaba a sus expectativas", reveló el comunicador.

Y es que, Pedro Aquino se perfilaba como una de las opciones más destacada que tiene Alianza Lima en la zona medular del campo; sin embargo, pese a que constantemente integra la lista de convocados, no ha sumado minutos oficiales en este año. Una clara muestra de que no es del gusto del técnico blanquiazul.

Pedro Aquino ha jugado menos de 90 minutos en el año

En este 2026, Alianza Lima ha disputado siete partidos (considerando los amistosos de pretemporada), donde Pedro Aquino solo ha sido titular ante Independiente, pero salió de cambio al medio tiempo. En los registros, solo ha disputado 57 minutos con la camiseta blanquiazul, luego se ha quedado en el banco de suplentes en tres partidos.