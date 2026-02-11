Ex Alianza Lima cuestiona victoria frente a Comerciantes Unidos en la Liga 1: "No fue justo"

El equipo de Pablo Guede sufrió para derrotar a Comerciantes Unidos en casa. La cuadro visitante buscó ser muy defensivo y estaban cerca de conseguir el empate, pero un penal convertido por Paolo Guerrero a los últimos minutos les terminó borrando la sonrisa. Alianza Lima sumó tres puntos, pero un exjugador y hasta bicampeón con el club, no quedó nada contento.

Ex Alianza Lima califica la victoria blanquiazul como injusta

Se trata de Yordi Vílchez, defensa que dejó su huella en Alianza Lima y supo ser campeón en las temporadas (2021-2022). “El resultado con Alianza no fue justo, fue negativo para nosotros, pero debemos rescatar el esfuerzo del equipo. No fue fácil, hemos mejorado y podemos dar mucho más”, comentó el defensa tras el partido del fin de semana.

Vílchez campeón con Alianza Lima en 2021

Sucede que ahora es parte de Comerciantes Unidos y volvió a Matute para buscar un triunfo soñado, algo que finalmente no sucedió. Lejos de seguir hablando 'mal' de su exequipo, dejó un grato mensaje tras tantos recuerdos. “Tengo buenos recuerdos y venir a Matute con otro equipo es dar todo con el equipo donde vengo jugando”, finalizó.

¿Por qué Yordi Vílchez se fue de Alianza Lima?

Yordi Vílchez salió de Alianza Lima principalmente por la falta de minutos y las constantes lesiones de rodilla que le quitaron ritmo en el 2024. Al verse relegado por los nuevos fichajes, buscó continuidad y en este 2026 defenderá la camiseta de Comerciantes Unidos. Esta es su segunda temporada en el equipo de Cajamarca.

Este año buscará su revancha, ya que por los mismos problemas que lo llevaron a salir de Alianza Lima solo llegó a disputar 11 partidos durante la temporada 2025.