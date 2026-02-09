Prensa paraguaya da firme calificativo a Paolo Guerrero previo al Alianza vs 2 de Mayo: "Es la..."

Alianza Lima se alista para lo que será el partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Los blanquiazules cayeron en la ida por 1-0 ante 2 de Mayo, por lo que ahora buscarán revertir la llave en Matute. En medio de ello, la prensa paraguaya analizó el presente de los dirigidos por Pablo Guede y no dudaron en calificar a Paolo Guerrero.

"Estrella. Paolo Guerrero es la referencia en el ataque", manifestó el medio "D10" de Paraguay en uno de sus artículos del día. Este portal sabe de la jerarquía del atacante peruano, teniendo en cuenta que no fue titular en el cotejo de ida en Asunción. Ahora, tras darle la victoria a Alianza Lima ante Comerciantes Unidos por la Liga 1, advierten de la importancia del 'Depredador' en esta llave.

Paolo Guerrero anotó en la victoria de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos.

Prensa paraguaya analiza presente de Alianza Lima

Muy aparte de dirigirse a Paolo Guerrero con firmes calificativos en referencia a toda su trayectoria profesional, el medio "D10" informa la reciente victoria de los 'íntimos' que valió para que sea uno de los líderes del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Asimismo, recuerda que la temporada para los 'victorianos' fue "tormentoso", debido a la denuncia contra los tres jugadores del primer equipo como Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

"Llega con buen sabor de boca. Alianza Lima, rival del 2 de Mayo en la primera fase de la Copa Libertadores 2026, se impuso ayer por 2-1 a Comerciantes Unidos con las anotaciones de Renzo Garcés y Paolo Guerrero, de penal, en el marco de la segunda jornada del Apertura peruano. Tras un comienzo tormentoso, ya que tres jugadores fueron apartados del equipo peruano luego de haber sido denunciados por violación en Argentina, dos de ellos ya rescindieron su contrato (Miguel Trauco y Sergio Peña), Alianza busca seguir creciendo en lo deportivo", se lee.

Prensa D10 de Paraguay se dirige a Paolo Guerrero de Alianza Lima.

Por su parte, 2 de Mayo afrontó su respectivo partido de la Liga Paraguaya ante Cerro Porteño. El cuadro del 'Gallo Norteño' igualó sin goles ante el 'Ciclón' y se mantiene en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Vale precisar, que el combinado dirigido por Ledesma alineó un once alterno, guardando sus mejores armas para el choque de vuelta ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villlanueva.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este miércoles 11 de febrero a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 hora paraguaya). La transmisión de estos vibrantes 90 minutos va por la señal en vivo de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.