2 de Mayo y su advertencia a horas del partido de vuelta ante Alianza Lima: "El gallo..."

Quedan pocas horas para vivir el enfrentamiento entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2025. Los blanquiazules llegan abajo en el marcador, mientras que la escuadra paraguaya buscará hacer historia y celebrar en Matute; por lo que dejaron un provocador mensaje en la previa del cotejo.

2 de Mayo y su advertencia a horas del partido de vuelta ante Alianza Lima

A través de sus canales oficiales, 2 de Mayo se pronunció sobre el partido de revancha ante Alianza Lima y dejó un mensaje motivador para sus hinchas, acompañado de una gráfica que deja claro que intentarán arruinar la fiesta blanquiazul.

En la imagen se observa a un gallo con el estandarte del club paraguayo, en clara referencia a su apodo de ‘Gallo Norteño’, llegando a las instalaciones de Matute. Un mensaje que se interpreta como una advertencia para los 'íntimos', considerando que llegan para dar la sorpresa en esta serie de Copa Libertadores.

2 de Mayo dejó provocador mensaje previo al partido ante Alianza Lima.

"Por un paso más en la Copa Libertadores. Hoy juega El Gallo", fue el mensaje que publicó el club paraguayo, calentando la previa y mostrando su confianza de poder avanzar a la siguiente ronda.

El cuadro dirigido por Eduardo Ledesma saldrá al campo con el objetivo de poder mantener su marcador a favor y hacer historia eliminando a Alianza Lima, un equipo considerado como favorito y con un presupuesto considerablemente mayor.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a 2 de Mayo?

El equipo de Pablo Guede llega con un gol abajo en el marcador global, por lo que deberán imponerse en Matute con una diferencia de dos goles o más en el marcador. Cabe señalar que, si ganan 1-0, deberán irse a la instancia de los penales, donde se definirá al equipo clasificado a la siguiente etapa donde se medirán a Sporting Cristal.