Erick Delgado tuvo tajante comentario sobre Maxloren Castro tras video difundido: "Hay que ser huev…"

El caso de Maxloren Castro sigue dando de qué hablar tras la difusión de un video donde se puede observar al jugador de 18 años junto a Jair Moretti, en actitudes obscenas, durante lo que parecía ser una fiesta. Esta situación ha generado comentarios dentro del entorno de Sporting Cristal, y uno de los que se pronunció fue Erick Delgado, exportero del conjunto rimense.

Durante la transmisión del programa 'Primer Toque', se abordó dicho tema, por lo que el referente celeste intentó ponerse en el lugar de Castro, entendiendo que actualmente se encuentra en una etapa de inmadurez que juega un papel importante en su vida. No obstante, sí cuestionó el hecho de que participara en esa reunión luego de la derrota frente a Sport Huancayo, por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Erick Delgado sobre video de Maxloren Castro: "Ten mejores juntas"

En un primer momento, Delgado señaló que considera desde su opinión, que es normal que un joven de 18 años se equivoque de esa manera. No obstante, reconoció que el delantero debería tener mejores amistades. "Yo no voy a 'satanizarlo' porque creo que un chico de 18 años comete errores. Claramente, si fue después de la derrota, porque creo que Cristal volvió de Huancayo automáticamente, yo le recomendaría a Maxloren que tenga mejores juntas".

A pesar de eso, no dudo en mandarle un 'jalón' de orejas a Castro, cuestionando que se haya dejado grabar. "También, hay que ser huev... para dejar que te graben después de haber perdido un partido. Ten mejores juntas, sobretodo por el tema de quién te graba. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Entonces, hasta para eso hay que tener criterio, es mi opinión".

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

El próximo partido de Sporting Cristal será contra Carababo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará el miércoles 4 de marzo desde las 5:00 p.m. hora peruana y será transmitido por ESPN y Disney Plus.