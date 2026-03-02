0

Barcelona SC vs Botafogo EN VIVO por Copa Libertadores: a qué hora juegan, apuestas y dónde ver

Barcelona SC recibirá a Botafogo por la fase 3 de la Copa Libertadores (ida) en el Estadio Monumental. Hora y canal para ver el partido.

Jesús Yupanqui
Barcelona SC vs Botafogo juegan por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026.
Barcelona SC vs Botafogo juegan por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. | FOTO: Composición Líbero
¡Un partidazo! Barcelona SC se medirá contra Botafogo; juegan este martes 3 de marzo en el Estadio Monumental de Guayaquil por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El duelo de ida está pactado para iniciar a las 19:30 horas (local y Perú) y será transmitido en vivo por ESPN, además de Disney Plus.

¿Cómo llega Barcelona SC?

Barcelona SC quiere lograr una victoria en su casa que le permita soñar con su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Es por esa razón, César Farías, DT del 'Ídolo del Astillero', decidió guardar a sus principales figuras en su último compromiso por la Liga Pro, donde cayeron 2-1 frente a Deportivo Cuenca.

José Contreras, Bryan Carabalí, José Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla, Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Joao Rojas, Jonnathan Mina y Darío Benedetto fueron los jugadores que quedaron al margen del compromiso casero.

Barcelona SC

Barcelona SC quiere clasificar a la fase 3 de la Libertadores.

"Queremos sacar ventaja de local y lo vamos a intentar, pero después la pelota rueda y comienza un partido diferente al que muchos pensaron, con distintas circunstancias para las cuales debemos estar preparados", expresó el DT de Barcelona SC.

¿Cómo llega Botafogo?

Botafogo llega a la cita copera tras empatar sin goles con Boavista por la semifinal del Torneo Carioca 2026. El DT Martín Anselmi tiene más de un dolor de cabeza para armar su equipo para este compromiso.

Por lesión, destacados jugadores no formarán parte del partido contra Barcelona SC. Allan, Santiano Rodríguez. Fernando Marcal, Chris Ramos y Kaio Pentaleao están sentidos y no se recuperaron para el duelo.

¿Cuándo juega Barcelona SC vs. Botafogo?

El partido entre Barcelona SC contra Botafogo por la Copa Libertadores se realizará el martes 3 de marzo.

¿A qué hora juega Barcelona SC vs. Botafogo?

  • Ecuador, Perú y Colombia: 7:30 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: 9:30 p.m.
  • España: 1:30 a.m.

¿Dónde ver partido de Barcelona SC vs. Botafogo por Libertadores?

La transmisión del partido entre Barcelona SC y Botafogo estará a cargo de ESPN (para América Latina). Por streaming, el compromiso lo puedes seguir por Disney Plus.

Barcelona SC vs. Botafogo: entradas

  • General: $15 (hinchas) y $7,5 (socios)
  • Tribuna: $20 (hinchas) y $10 (socios)
  • Palco lateral: $25 (hinchas) y $12,5 (socios)
  • Palco bajo: $25 (hinchas) y $12,5 (socios)
  • Palco central: $30 y $15 (socios)
  • Suite: $40 (hinchas) y $20 (socios)

Barcelona SC vs. Botafogo: pronóstico y apuestas

ApuestasBarcelona SCempateBotafogo
Betsson2.483.052.88
Betano2.573.102.95
Bet3652.403.252.75
1xBet2.583.152.98
CoolBet2.553.202.90
DoradoBet2.623.203.00

Barcelona SC vs. Botafogo: posible alineación

Barcelona SC: Contreras; Carabalí, Báez, Rangel, Vallecilla; Céliz, Quiñónez, Mina, Castillo, Rojas y Benedetto.

Botafogo: Linck; Vitinho, Ponte, Bstos, Barboza, Telles; Danilo, Newton, Montoro, Barrera y Martins.

