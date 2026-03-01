Canal confirmado para ver partido Sporting Cristal vs Carabobo FC por la Copa Libertadores

Sporting Cristal se alista para protagonizar un emocionante encuentro este miércoles 4 de marzo ante Carabobo FC por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. La escuadra rimense llega con el objetivo de conseguir un buen resultado de visita y poder aumentar sus opciones de llegar a la etapa de grupos. A continuación, te contamos qué canal transmitirá este vital partido.

Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Carabobo FC

El partido de ida de la llave entre Sporting Cristal vs Carabobo FC por la Fase 3 de la Copa Libertadores será transmitido en exclusiva por la señal EN VIVO de ESPN para casi todo el territorio sudamericano. De igual forma se podrá seguir EN DIRECTO ONLINE por vía streaming a través de la plataforma de Disney Plus, cabe señalar que deberás tener una suscripción premium para poder ver este compromiso.

¿Qué canales pasan el partido Sporting Cristal vs Carabobo FC?

Argentina: Fox Sports.

Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia: ESPN y Disney Plus.

Brasil: ESPN 3, Zapping, Claro TV Plus, Sky Plus, Vivo Play y Disney Plus.

Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.

México: ESPN 2 y Disney Plus.

Panamá: ESPN 4 y Disney Plus.

España: LaLiga Plus.

Estados Unidos: beIN Sports.

¿Cómo llega Sporting Cristal al partido ante Carabobo FC?

Sporting Cristal consiguió su pase a la tercera fase de la Copa Libertadores tras vencer en penal a 2 de Mayo. Los rimenses dieron un paso importante en su objetivo, pero su rendimiento en el campo sigue dejando mucho que desear. Además, deberán lidiar con la fatiga que supone afrontar dos torneos a la vez.

Sporting Cristal busca conseguir su clasificación a la fase de grupos de la Libertadores.

El equipo de Paulo Autuori debe mejorar su mala imagen tras la última derrota que sufrieron ante Sport Huancayo por la Liga 1, aunque en dicho encuentro reservaron a varias de sus figuras como Martín Távara, Felipe Vizeu, Miguel Araujo, entre otros.

Sporting Cristal se aseguró la Copa Sudamericana

Cabe señalar que Sporting Cristal ya se aseguró seguir participando en un torneo Conmebol en esta temporada, pues al haber llegado a la fase 3 tiene asegurado por lo menos acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.