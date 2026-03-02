Luis Urruti reveló por qué se cayó su fichaje a Alianza tras dejar Universitario: "Llamaron..."

Luis Urruti es reconocido por ser uno de los mejores extranjeros que pasaron por la historia de Universitario de Deportes al dar todo de sí para alcanzar el título nacional. Sin embargo, tras su repentina salida, reveló que en 2024 estuvo muy cerca de firmar por el clásico rival, Alianza Lima; sin embargo, no se concretó, revelando el fuerte motivo.

Luis Urruti reveló por qué no firmó por Alianza Lima tras dejar Universitario

En la conversación con la periodista Darinka Zumaeta, Urruti fue consultado directamente si estuvo cerca de fichar por Alianza cuando salió de Universitario en 2024.

En respuesta, el ahora jugador de Sport Boys reveló que, según sus representantes, sí estuvo avanzada la negociación para llegar al cuadro blanquiazul; sin embargo, hubo un motivo de peso por el cual no se concretó.

Video: Al Volante

Luis Urruti reveló que, tras jugar un encuentro ante Alianza Lima cuando ya pertenecía al Deportivo Garcilaso, declaró a la prensa unas palabras que no fueron del agrado de los directivos del club íntimo, lo que ocasionó que su fichaje se estancara.

"En Alianza me llamaron, bueno, según mi representante en 2024 cuando le hago gol con Garcilaso. Justo ese partido salgo figura del partido y declaro y y bueno, me hacen una una entrevista ahí y metí la pata, se ve que se enojaron por lo que mis representantes se molestaron y se cayó", afirmó.

Luis Urruti salió de Universitario tras salir campeón en 2023

Urruti, a pesar de ser muy querido por los hinchas cremas, tuvo que dejar Universitario de Deportes tras no conseguir que ambas partes lleguen a un acuerdo para firmar una renovación. Entonces, después de coronarse campeón de la Liga 1 2023 al mando de Jorge Fossati, el delantero uruguayo fichó por Deportivo Garcilaso.