CORTE DE LUZ este martes 3 de marzo: verifica si tu zona será perjudicada con la suspensión

El corte de luz ha sido programado para este martes 3 de marzo en algunas zonas del Perú, por lo que es clave conocer si tu ubicación está incluida en la medida.

Daniela Alvarado
Corte de luz este 3 de marzo: consulta zonas afectadas
Corte de luz este 3 de marzo: consulta zonas afectadas | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Algunos ciudadanos de la zona de Trujillo en el Perú, deberán tomar las precauciones del caso frente a un corte de luz que se ha anunciado para este martes 3 de marzo de 2026. Es importante conocer qué puntos han sido incluidos en la suspensión, que durará hasta por casi 12 horas.

La empresa distribuidora y encargada del manejo del recurso básico, Hidrandina, ha dado a conocer la ejecución de esta interrupción luego de que se haya programado una jornada de mantenimiento en busca de optimizar la calidad del servicio que se brinda en estos sectores del norte peruano.

La información detalla que la falta de electricidad perjudicará a ciertas áreas específicas de la región La Libertad, en especial en el distrito de Salaverry. Toda esta acción se debe al cambio de estructuras, reubicación y revisión de cables, lo cual obliga a suspender el suministro para evitar que haya accidentes.

Corte de luz

Este 3 de marzo se ha confirmado nuevo corte de luz / FOTO: TV Perú

Corte de luz en La Libertad este 3 de marzo

El corte será desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., de manera inicial, y se llevará a cabo en la C.Hab. Villa Marina, en las manzanas P1, Q1, Q2, Q3, Q5, Q-5, Q6, Q-6, R-2, T1, T2, T10, U1, U10, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9 y W1. También abarcará Villa Marina AA.HH. Alto Salaverry Mza. U7 y Villa Marina AA.HH. Alto Salaverry II Mza. U8.

Posteriormente habrá otra suspensión a partir de las 11:30 a.m. hasta la 1:00 p.m. Se afectará el sector Villa del Mar Mza. 12 y en la C.Hab. Villa Marina, en las manzanas C1, C3, L-4, L-5, L5, L-6, L-7, L-8, L-9, N4, N5, O-1, O-2, O2, O-3, O-4, P1, P2, Q2, Q4, Q-5, Q6, Q-6, R, R-1, R-2, R3, R4, S-2, S2, T5, T6, T7, U10, U2, U5, U6 y U7. Se incluye además Villa Marina AA.HH. Alto Salaverry II Mzas P y P1.

Luego, continuará desde las 2:30 p.m. hasta las 4:00 p.m. en AA. HH. Alto Salaverry, ubicado en la avenida Panamericana km 549.5, AA.HH. Alto Salaverry II Mza. G y en la C.Hab. Villa Marina, en las manzanas I-1, L-8, O-1, O-4, P1, R-2, S1, S-2, S2, S3, T1, T10, T2, T3, T4, T-5, T5, T7, T8 y T9.

Finalmente, el corte final será a las 4:30 p.m. y se extenderá hasta las 6:00 p.m. en la C.Hab. Villa Marina, en las manzanas A-01, A1, B1, B3, C02, C04, C1, C3, D1, D2, D3, E2, E4, E5, E6, E7, F-1, F3, H-11, L-4, L5, L-6, L-7, L-8, L-9, O-9, Q2 y W1. También comprenderá la C.Hab. Villa Marina IV Etapa en las manzanas A1, B1, B2, C02, C04, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E5, E6, E7, F-1, F2, F3, G2, H6, I-1, I2, I3, V02 y W1, además de Villa Marina AA.HH. Alto Salaverry II Mza. B3 y L-9.

Canales de atención Hidrandina

Para consultas, emergencias y trámites puedes contactar con la central Serviluz 0801-71001, el WhatsApp 948 327 474, correo electrónico y video gestión. Se encarga de reportes en La Libertad, Cajamarca y Huaraz.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

