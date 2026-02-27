Se CONFIRMAN 3 días feriados en marzo: ¿Para quiénes aplica? Esto dice el calendario oficial

¡Una excelente noticia llega en marzo! Miles de ciudadanos se venían consultando por el registro de feriados en el calendario 2026 durante este primer trimestre, ya que el del pasado 1 de enero fue el último en celebrarse, y ahora, a poco de iniciar un nuevo mes, se confirmó información clave sobre esto.

Este domingo inicia marzo por todo lo alto, pues algunos ciudadanos en el Perú no tendrán que esperar hasta el feriado largo de Semana Santa, que está programado en abril, para poder tener unos días libres de la rutina.

Aunque se sabe que durante este tercer mes del año no hay feriados oficiales a nivel nacional, lo cierto es que sí existe un "feriado no laborable", según lo indica la Ley N.º 16904 y solo es para una determinada región del Perú.

Este marzo de 2026 llega con feriados para cierta parte del Perú / FOTO: Freepik

¿Cuándo serán los feriados en marzo?

Por lo que indica la normativa, el segundo viernes de marzo será un día libre, pero únicamente aplicable sobre la población de la ciudad de Ica, esto se debe a la celebración del 'Festival Internacional de la Vendimia Iqueña' (FIVI).

El calendario de este año marca que la fecha de descanso tanto para el sector público como privado, será el próximo viernes 13 de marzo, formando así un feriado largo muy esperado.

Viernes 13 de marzo: Feriado no laborable para el sector público.

Sábado 14 de marzo: Día de descanso habitual, mayormente para el sector público.

Domingo 15 de marzo: Día de descanso habitual.

Feriados nacionales 2026