Calendario de feriados 2026: ¿Qué meses NO TIENEN días libres? Estos son los únicos que restan en el año

Este 2026 sigue avanzando y pronto le daremos la bienvenida al mes de marzo, lo cual ha generado gran expectativa entre los ciudadanos, pues se espera que se registren nuevos días feriados para beneficio de los trabajadores del Perú que pueden aprovechar en realizar otras actividades.

Para poder conocer esta información, es importante revisar el calendario por completo y tener en cuenta que hay algunos meses que no cuentan con días de descanso, por lo cual las labores continúan su rutina sin interrupciones durante esos periodos y solo son tres durante el año.

¿Qué meses no registran feriados?

De acuerdo a lo que indican los datos del Gobierno del Perú en la Plataforma del Estado, los meses que no cuentan con feriados son febrero, marzo y septiembre, ya que todos los demás por lo menos tienen un día marcado.

¿Cuándo será el próximo feriado?

El siguiente feriado en darse para los peruanos, será el de Semana Santa, el cual inicia el 2 de abril con el Jueves Santo y se extenderá como fin de semana largo hasta el domingo 5. Sin embargo, los únicos días considerados como feriados bajo la ley son el Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril).

Este 2 de abril inicia el feriado largo de Semana Santa / FOTO: Freepik

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

En el caso del feriado, se trata de un descanso anual obligatorio reconocido por normativa, que no requiere la recuperación de las horas, mientras que el día no laborable es una disposición gubernamental (suele ser para el sector público) que si necesita recuperar las horas no trabajadas.

Feriados 2026