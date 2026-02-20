- Hoy:
Calendario de feriados 2026: ¿Qué meses NO TIENEN días libres? Estos son los únicos que restan en el año
Muchos ciudadanos están a la expectativa de conocer cuál será el próximo feriado del año, ya que en febrero no se registró ni uno solo.
Este 2026 sigue avanzando y pronto le daremos la bienvenida al mes de marzo, lo cual ha generado gran expectativa entre los ciudadanos, pues se espera que se registren nuevos días feriados para beneficio de los trabajadores del Perú que pueden aprovechar en realizar otras actividades.
PUEDES VER: Corte de agua este sábado 21 de febrero por hasta 8 horas: Sedapal confirma distritos afectados y horarios
Para poder conocer esta información, es importante revisar el calendario por completo y tener en cuenta que hay algunos meses que no cuentan con días de descanso, por lo cual las labores continúan su rutina sin interrupciones durante esos periodos y solo son tres durante el año.
¿Qué meses no registran feriados?
De acuerdo a lo que indican los datos del Gobierno del Perú en la Plataforma del Estado, los meses que no cuentan con feriados son febrero, marzo y septiembre, ya que todos los demás por lo menos tienen un día marcado.
¿Cuándo será el próximo feriado?
El siguiente feriado en darse para los peruanos, será el de Semana Santa, el cual inicia el 2 de abril con el Jueves Santo y se extenderá como fin de semana largo hasta el domingo 5. Sin embargo, los únicos días considerados como feriados bajo la ley son el Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril).
Este 2 de abril inicia el feriado largo de Semana Santa / FOTO: Freepik
¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?
En el caso del feriado, se trata de un descanso anual obligatorio reconocido por normativa, que no requiere la recuperación de las horas, mientras que el día no laborable es una disposición gubernamental (suele ser para el sector público) que si necesita recuperar las horas no trabajadas.
Feriados 2026
- Jueves 2 de abril: Semana Santa
- Viernes 3 de abril: Semana Santa
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
