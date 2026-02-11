- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs 2 de Mayo
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
¿Cuándo será Semana Santa 2026? Conoce qué días caerá el feriado largo y organiza tus planes con tiempo
El próximo mes iniciarán las celebraciones por Semana Santa 2026, ¿quieres saber qué fechas caerá el feriado largo de hasta 4 días? Revisa aquí el calendario.
La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario religioso, ya que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Adicionalmente, esta fecha representa una oportunidad para compartir en familia y mantener vivas las tradiciones, ya que se otorga feriado, de acuerdo a la ley del Perú.
PUEDES VER: Proceso de admisión PNP 2026: LINK de preinscripción a las Escuelas de Suboficiales y fechas
¿Cuándo cae Semana Santa en 2026?
La Semana Santa 2026 en Perú se celebrará entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril. Durante esta semana se realizan diversas actividades religiosas como procesiones, misas, viacrucis y representaciones en vivo de los últimos días de Jesús. Revisa el calendario y organiza tus planes con tiempo.
- Domingo de Ramos: 29 de marzo de 2026
- Jueves Santo: 2 de abril de 2026 (feriado)
- Viernes Santo: 3 de abril de 2026 (feriado)
- Sábado de Gloria: 4 de abril de 2026
- Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril de 2026
La Semana Santa 2026 se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.
¿Cuándo es el feriado de Semana Santa de 2026?
Mediante el Decreto Legislativo N° 713, se establecieron| los feriados a nivel nacional y se precisa que debido a la celebración por Semana Santa, el jueves 2 de abril (Jueves Santo) y el viernes 3 de abril (Viernes Santo) se otorgarán días libres, tanto para el sector público como privado; sin embargo, en este último pueden haber casos excepcionales.
Respecto al ámbito estatal, los trabajadores tienen descanso y las entidades no atienden al público. En el sector privado les corresponde descanso remunerado, pero si el trabajador debe laborar, el empleador debe pagarle el triple por ese día (pago por el feriado + pago por el trabajo realizado + una sobretasa del 100%), siempre que no se otorgue descanso sustitutorio.
Feriados 2026 a nivel nacional
- Jueves 2 de abril: Semana Santa
- Viernes 3 de abril: Semana Santa
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
- 1
Municipalidad de San Juan de Miraflores anuncia importante beneficio GRATUITO para vecinos en febrero 2026
- 2
Municipalidad de Lima inauguró moderna obra que une SJM y Chorrillos: vecinos se beneficiarán con las mejoras
- 3
Municipalidad de Chorrillos da la mejor noticia para vecinos: inician labores de limpieza masiva en el distrito
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90