¿Cuándo será Semana Santa 2026? Conoce qué días caerá el feriado largo y organiza tus planes con tiempo

La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario religioso, ya que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Adicionalmente, esta fecha representa una oportunidad para compartir en familia y mantener vivas las tradiciones, ya que se otorga feriado, de acuerdo a la ley del Perú.

¿Cuándo cae Semana Santa en 2026?

La Semana Santa 2026 en Perú se celebrará entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril. Durante esta semana se realizan diversas actividades religiosas como procesiones, misas, viacrucis y representaciones en vivo de los últimos días de Jesús. Revisa el calendario y organiza tus planes con tiempo.

Domingo de Ramos: 29 de marzo de 2026

29 de marzo de 2026 Jueves Santo: 2 de abril de 2026 (feriado)

2 de abril de 2026 (feriado) Viernes Santo: 3 de abril de 2026 (feriado)

3 de abril de 2026 (feriado) Sábado de Gloria: 4 de abril de 2026

4 de abril de 2026 Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril de 2026

¿Cuándo es el feriado de Semana Santa de 2026?

Mediante el Decreto Legislativo N° 713, se establecieron| los feriados a nivel nacional y se precisa que debido a la celebración por Semana Santa, el jueves 2 de abril (Jueves Santo) y el viernes 3 de abril (Viernes Santo) se otorgarán días libres, tanto para el sector público como privado; sin embargo, en este último pueden haber casos excepcionales.

Respecto al ámbito estatal, los trabajadores tienen descanso y las entidades no atienden al público. En el sector privado les corresponde descanso remunerado, pero si el trabajador debe laborar, el empleador debe pagarle el triple por ese día (pago por el feriado + pago por el trabajo realizado + una sobretasa del 100%), siempre que no se otorgue descanso sustitutorio.

Feriados 2026 a nivel nacional