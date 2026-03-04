Pol Deportes sorprendió con drástica noticia que lo alejará del Perú: "Tuve la oportunidad"

Pol Deportes sigue dando de qué hablar. El joven narrador que se volvió famoso tras subir el Cerro San Cristóbal para narrar la final de la Copa Libertadores 2025 ha logrado una nueva hazaña en su corta pero prometedora carrera como periodista deportivo. Pues el joven Clíver Huamán, tras su paso por la Liga 1 en L1 Max e incluso transmitir el partido de Champions League entre Real Madrid vs Manchester City en el Santiago Bernabéu, anunció una nueva fase en su carrera.

Y es que el joven de 16 años fue anunciado como el flamante fichaje de la exitosa cadena Telemundo para cubrir la Copa Mundial 2026, convirtiéndose de este modo en el integrante más joven.

Durante la transmisión del programa 'Hoy Día', estuvo Pol Deportes junto a Santi Lesmes, donde el conductor del espacio, Carlos Calderón, sorprendió a Pol en pleno programa al confirmar su apoyo para cubrir el Mundial 2026. “No solo eso, sino que, Paul, vas a ser parte del Mundial ahora aquí con nosotros en Telemundo. Vas a estar aquí ayudándonos a lo largo de todo el proceso. Así que qué emoción, mano. Te felicito de verdad que eres un hombre muy valiente y muy talentoso. Así que sigue adelante. Creo que para toda la comunidad aquí en Estados Unidos y a nivel mundial, chicos de tu edad, como dices, sí se cumplen los sueños”, fueron las palabras del periodistas Calderón.

Pol Deportes habla sobre su fichaje de Telemundo

"Hoy tuve la oportunidad de estar en 'Hoy Día de Telemundo' desde Miami contando cómo mi sueño creció más allá de las fronteras. Hablé de trabajo, perseverancia y también mandé un saludo en quechua para todos mis hermanos y hermanas quechua-hablantes en Perú. “Esto se lo dedico a mi gente que nunca dejó que me rinda", fueron las emotivas palabras del joven periodista escritas vía redes sociales.