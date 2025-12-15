Pol Deportes y su gran noticia tras narrar en la Champions League y la Liga 1

Pol Deportes logró su sueño de narrar en la Liga 1 y en la Champions League tras haber llegado hasta la cima de un cerro en Ate cuando se jugaba la final de la Copa Libertadores. Tras ello, Cliver Huamán anunció que ahora tiene otra meta, que es cumplir los sueños de otros niños que no tienen la posibilidad, creando así su fundación.

Pol Deportes creará su fundación para ayudar a jóvenes cumplir sus sueños

En su regreso de España y a través de las cámaras de Latina, Huamán anunció que creará su organización 'Pol Deportes Sueños' con el fin de que otros menores de edad puedan cumplir sus anheladas metas a pesar de las circunstancias económicas.

"Hay muchos niños en el Perú y en todo el mundo, así como yo, que tienen sueños. Aún me quedan muchos por cumplir. Con ayuda de mi hermano y de todas las empresas que se quieran unir para cumplir sueños de niños que no tienen esa posibilidad, el nuevo proyecto será la fundación Pol Deportes Sueños", dijo el adolescente oriundo de Andahuaylas en el programa 'Arriba mi gente'.

Video: Latina

Por otro lado, Cliver Huamán, también conocido como Pol Deportes, fue consultado sobre los consejos que daría a los jóvenes del Perú. "Que sigan perseverando y busquen las oportunidades. La idea de subirme al cerro en el Estadio Monumental no la tenía pensada, surgió en ese momento", declaró en el programa matutino.

Actualmente, Pol Deportes es un personaje muy querido por todos los usuarios de internet y ya cuenta con más de dos millones de seguidores en TikTok.

Además, ha realizado colaboraciones con marcas y personajes del mundo futbolístico, como el exjugador Juan Manuel 'Loco' Vargas. En España, participó como invitado en algunos programas de Radio Marca y, de acuerdo con su hermano, tiene planificado viajar al país europeo para estudiar periodismo deportivo una vez finalice el colegio.