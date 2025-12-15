Hernán Barcos jugará en Cajamarca FC y pidió el fichaje de pieza clave de Alianza Lima

Alianza Lima le dijo a Hernán Barcos que no estaba en los planes del club para la temporada 2026, por lo que el futbolista de 41 años empezó a escuchar ofertas y una de ellas lo terminó convenciendo. El 'Pirata' será el fichaje estrella de Cajamarca FC, equipo que viene de lograr el ascenso a la Liga 1. Con el argentino están buscando armar un proyecto interesante.

Hernán Barcos será una de las principales figuras del elenco cajamarquino y todo indica que se retirará a fines del 2026 para asumir un rol dentro de la gerencia deportivo. Si pidió el fichaje de este jugador de Alianza Lima es porque sabe lo mucho que va a aporte, además de que puede quedarse varios años. El 'Pirata' dejaría al club blanquiazul sin Pablo Lavandeira.

La periodista Ana Lucía Rodríguez fue la encarga de revelar la noticia. "Hernán ha pedido a algunos jugadores a FC Cajamarca y dentro de ellos está Pablo Lavandeira", comentó en L1MAX. Pablo Lavandeira hizo una gran dupla con Hernán Barcos en Alianza Lima y también sabe lo que es jugar en Cajamarca por su pasado en UTC. Su posible salida sería un duro gulpo para el equipo blanquiazul.

La situación de Pablo Lavandeira en Alianza Lima

Desde Matute se comenta que esta semana se decidirá la continuidad del volante de 35 años. Si bien no ocupa plaza de extranjero y es una gran opción para fortalecer el plantel, gran parte de la decisión recaerá en Pablo Guede y su comando técnico. En esta semana el DT argentino llegará al Perú y hará la planificación de la temporada.

Lesión de Pablo Lavandeira en Alianza Lima

Fue determinante en la primer parte del año, incluyendo en la Copa Libertadores, pero lamentablemente se lesionó y se perdió gran parte de la temporada. Según el informe médico, Pablo Lavandeira sufrió un esguince de tercer grado del ligamento colateral externo y un desgarro completo del tendón del bíceps femoral en la rodilla izquierda. Esto lo llevo a volver a jugar en noviembre, después de casi 7 meses de su lesión.