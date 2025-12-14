Sin duda alguna, hay muchos hinchas blanquiazules que aún no superan la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima. Fue uno de los goleadores del equipo y apareció en momentos importantes durante la temporada, pero la directiva quiere renovar el plantel y tuvieron que hacer oficial su salida. Ahora siguen las muestras de aprecio para el 'Pirata', hasta en su mismo restaurante.

Hernán Barcos, tras vivir algunos años en Perú, aperturó un restaurante argentino llamado 'La Porteña', que está ubicado en el distrito de Miraflores en Lima. Durante su estadía en el club, muchos hinchas del 'Pirata' visitaron el lugar para apoyarlo, pero ahora es diferente. El motivo de la visita de varios es para poder ver a su ídolo. El '9' jugará en otro club durante la temporada 2026.

Durante todo el día el delantero ha estado reposteando historias y publicaciones dónde lo viene etiquetando. Le han llevado regalos, camisetas para que firmen y las fotos son de nunca acabar. Hay largas filas alrededor del establecimiento y todo por el agradecimiento a Hernán Barcos. Sin duda alguna, Alianza Lima pierde a un jugar que sumaba dentro y fuera de la cancha.

¿Dónde jugará Hernán Barcos en 2026?

Al falta de oficialiazación, Hernán Barcos sería nuevo jugador de Cajamarca FC, equipo que acaba de ascender a la Liga 1. El delantero ya estuvo en Cajamarca y hasta hablo con el DT del equipo, pero por el momento no hay anuncio oficial. Se habla de un acuerdo para jugar una temporada, retirarse y asumir un cargo deportivo dentro de la institución.

¿Por qué no le renovaron a Hernán Barcos en Alianza Lima?

A pesar de la presión de la hinchada en el estadio y redes sociales, no pudieron lograr que el club blanquiazul le renueve a Hernán Barcos. Alianza Lima quiere una renovación de plantel y prácticamente ya están asegurando dos nuevos refuerzos en el ataque. Uno de ellos sería el delantero Luis Ramos, mientras que el otro '9' llegaría desde Argentina.