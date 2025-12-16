Jayo y su fuerte mensaje sobre Luis Ramos tras reemplazar a Barcos en Alianza: "Es un…"

0
Luis Ramos, refuerzo de Alianza Lima, fue analizado por el exfutbolista Juan Jayo con un firme mensaje sobre su llegada tras la salida de Hernán Barcos.

Erickson Acuña
Juan Jayo dio un rotundo mensaje sobre Luis Ramos.
Juan Jayo dio un rotundo mensaje sobre Luis Ramos. | GLR/Alianza Lima | Composición: Líbero
La temporada 2025 se terminó y Alianza Lima ya planifica lo que será el 2026 en el que esperan revertir la situación de lo vivido en los últimos años, tanto en el campeonato local como a nivel internacional. En ese contexto, el club anunció la contratación de Luis Ramos como su flamante delantero.

Con la salida de Hernán Barcos, el ataque blanquiazul se convirtió en una de las zonas que debía reforzarse de inmediato y así acompañar a Paolo Guerrero, quien se quedó en el plantel. En medio de este mercado de pases, el exfutbolista Juan Jayo se pronunció sobre el ex América de Cali. 

¿Qué dijo Juan Jayo sobre Luis Ramos en Alianza Lima?

“Luis Ramos es un chico joven, es una apuesta a futuro con Ramos. Creo que lo que busca Alianza Lima es que le sea útil y a la vez venderlo”, dijo el referente blanquiazul en el programa 'Estudio Fútbol' cuando leyeron el comentario de un usuario que le consultó si cree que es una buena idea cambiar al ‘Pirata’ por el mencionado delantero.

El atacante de 26 años llega al club de La Victoria luego de su paso por América de Cali de Colombia, donde anotó 12 goles y dio tres asistencias. Como se recuerda, brilló en Cusco FC la temporada 2024, siendo uno de los principales artilleros, y partió al extranjero para tener su primera experiencia. 

Su buen desempeño le permitió ser convocado a la selección peruana en más de una ocasión, siendo un importante elemento para el futuro. Ahora, se enfoca en Alianza Lima donde luchará por todos los objetivos y lograr el ansiado título de la Liga 1.

Luis Ramos: valor en el mercado

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Luis Ramos tiene un valor en el mercado actual de 900 mil €.

