Olimpia vs Marathón EN VIVO: horario, alineaciones y dónde ver final de Liga Nacional de Honduras

Olimpia vs Marathón se enfrentan por la final de vuelta de la Liga Nacional de Honduras 2026. Ambos elencos acabaron igualados por 2-2 en la idea y buscarán levantar el trofeo este miércoles 7 de enero. Este compromiso se disputará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora de Honduras) desde el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. El partido contará con la transmisión EN VIVO por Deportes TVC y podrás seguir los goles y resumen final por Líbero.pe.

Previa del Olimpia vs Marathón por la final de la Liga Nacional de Honduras

Olimpia llega a la gran final con la confianza en alto tras rescatar un empate 2-2 en San Pedro Sula y ahora tendrá la ventaja de definir en casa. Los 'Albos' sueñan con alcanzar su estrella 40 y seguir haciendo historia en el fútbol hondureño.

Olimpia buscará imponerse de local y consagrarse campeón.

El equipo de Eduardo Espinel se apoya en la jerarquía de Yustin Arboleda, su goleador y principal carta de gol; de igual manera, buscará repetir la solidez mostrada a lo largo del torneo, donde dejó en el camino a Motagua y Real España para instalarse en la definición.

Marathón, por su parte, sabe que la serie sigue abierta pese a no haber podido ganar como local en la ida. El cuadro verdolaga buscará romper la estadística y dar el golpe en Tegucigalpa para levantar su décimo título nacional.

Marathón quiere dar el golpe de visita y sumar un nuevo título.

La escuadra de Pablo Lavallén confía en el poder ofensivo de Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo, además del carácter competitivo mostrado en las semifinales ante Olancho y Platense, para sorprender y coronarse campeón.

¿Cuándo juega Olimpia vs Marathón por final de la Liga Nacional de Honduras?

El partido entre Olimpia vs Marathón por la vuelta de la final del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Hondura 2025/2026 se disputará este miércoles 7 de enero y definirá al equipo que levantará el título. Este compromiso se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

¿A qué hora juega Olimpia vs Marathón?

Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 10:00 p.m.

México y Centroamérica: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 9:00 p.m.

¿Dónde ver Olimpia vs Marathón EN VIVO?

El partido entre Olimpia vs Marathón por la final de vuelta de la Liga Nacional de Honduras contará con la transmisión EN VIVO ONLINE GRATIS por la señal de Deportes TVC para todo el territorio hondureño. De igual manera, el partido podrá ser sintonizado por FOX Deportes para el territorio estadounidense.

Olimpia vs Marathón: posibles alineaciones

Posible alineación de Olimpia: Edrick Menjivar; Kevin Güity, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Edwin Lobo; Carlos Sánchez, Agustín Mulet, José Pinto, Dereck Moncada; Jorge Benguché y Yustin Arboleda.

Posible alineación de Marathón: César Samudio, Henry Figueroa, Javier Rivera, Francisco Martínez; Isaac Castillo, Damín Ramírez, José Aguilera, Samuel Elvir; Cristian Sacaza, Alexy Vega y Nicolás Messiniti.

Olimpia vs Marathón: pronóstico y cuánto paga

Sobre el papel, Olimpia es considerado como el principal favorito para poder quedarse con la victoria ante Marathón y consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025/2026. Revisa las cuotas en las principales casas de apuestas.

Apuestas Olimpia Empate Marathón Betano 1.98 3.30 3.30 1xBet 1.99 3.24 3.45 CoolBet 2.00 3.20 3.75

Olimpia vs Marathón: árbitros confirmados de la final

Árbitro: Saíd Martínez

Saíd Martínez Asistente 1: Walter López

Walter López Asistente 2: Christian Ramírez

Christian Ramírez Cuarto árbitro: Armando Castro

Olimpia vs Marathón: úlitmos enfrentamientos