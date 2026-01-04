0

Marathón vs. Olimpia EN VIVO y GRATIS por la final de la Liga Nacional de Honduras

Marathón vs. Olimpia EN VIVO y GRATIS hoy vía Deportes TVC por la final de ida de la Liga Nacional de Honduras.

Jesús Yupanqui
Marathón vs. Olimpia EN VIVO por la final de la Liga Nacional de Honduras
Marathón vs. Olimpia EN VIVO por la final de la Liga Nacional de Honduras
Marathón vs. Olimpia EN VIVO ONLINE GRATIS | La transmisión de la primera final del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras, que se realizará HOY domingo 4 de enero del 2026. Este emocionante compromiso se realizará en el Estadio Olímpico Metropolitano y contará con la transmisión de Deportes TVC. Además, en Libero.pe. te llevamos todos los detalles del duelo.

Marathón vs CD Olimpia EN VIVO ONLINE GRATIS vía internet: Alineación

Marathón: Samudio Figueroa, Rivera, Martínez, Castillo, Ramírez, Messiniti, Vega, Aguilera, Elvir y Sacaza

Olimpia: Menjivar, Sanchez, Bennett, Hernandez, Lobo, Mulet, Guity, Pinto, Moncada, Benguche y Arboleda

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

