Marathón vs. Olimpia EN VIVO y GRATIS por la final de la Liga Nacional de Honduras
Marathón vs. Olimpia EN VIVO y GRATIS hoy vía Deportes TVC por la final de ida de la Liga Nacional de Honduras.
Marathón vs. Olimpia EN VIVO ONLINE GRATIS | La transmisión de la primera final del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras, que se realizará HOY domingo 4 de enero del 2026. Este emocionante compromiso se realizará en el Estadio Olímpico Metropolitano y contará con la transmisión de Deportes TVC. Además, en Libero.pe. te llevamos todos los detalles del duelo.
Marathón vs CD Olimpia EN VIVO ONLINE GRATIS vía internet: Alineación
Marathón: Samudio Figueroa, Rivera, Martínez, Castillo, Ramírez, Messiniti, Vega, Aguilera, Elvir y Sacaza
Olimpia: Menjivar, Sanchez, Bennett, Hernandez, Lobo, Mulet, Guity, Pinto, Moncada, Benguche y Arboleda
