Diego Penny da rotundo calificativo a Universitario tras derrota ante Chankas: "Débil"

Por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Universitario de Deportes tropezó en Andahuaylas y perdió el camino hacia el liderato del certamen. Dado esta coyuntura, Diego Penny, exfutbolista y actual comentarista deportivo, se pronunció públicamente para dejar firme calificativo de los cremas ante esta caída del equipo de Javier Rabanal.

Durante el programa “Después de Todo“, el exportero inició su análisis de la ‘U‘ con las declaraciones que brindó el estratega de los ‘merengues‘. Sabe que estadísticamente fueron superiores a Chankas, pero que eso no se llevó al marcador para poder robar tres puntos en un escenario complicado como Andahuaylas.

Siguiendo esa línea, resalta que una de las falencias que viene mostrando el equipo de Universitario es la cantidad de goles que viene recibiendo en este arranque de temporada. Como se conoce, una de las fortalezas de los cremas era sostener su arco en cero, pero ahora todo se está volviendo complicado para este arranque de año.

“Una fecha en la que la 'U'... es muy polémico lo que declara el técnico. Tuvo más del 60% de posesión de balón, pero no fue profundo. No fue un equipo que generó muchas ocasiones de gol. Sí, una cancha complicada, un viaje complicado, un equipo bueno como Chankas. Todo eso se sumó para que la 'U' no haga un buen partido. Y si a eso le sumas que a la 'U' le hacen muchos goles hoy, cosa que las temporadas pasadas no venía pasando, se hace un equipo mucho más débil en ese sentido y predecible. Polo llegó una sola vez por derecha y sacó el centro en todo el partido, y eso era algo que la 'U' lo hacía constantemente“, manifestó Diego Penny.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Próximo partido de Universitario

El siguiente partido de Universitario será ante UTC de Cajamarca en el Estadio Monumental de Ate. Este choque se llevará a cabo el sábado 14 de marzo a partir de las 20.30 horas locales (01.30 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.