Alianza Lima se pronunció fuertemente sobre los actos racistas que se dieron el futbol peruano

Alianza Lima decidió no quedarse callado ante los presuntos actos de racismo ocurridos en el duelo de Universitario de Deportes ante UTC y Sporting Cristal frente a Alianza Atlético. Por eso, a través de un comunicado, el club blanquiazul manifestó su fuerte posición.

Alianza Lima dio fuerte comentario sobre los actos racistas que se dieron el futbol peruano

En un comunicado publicado este lunes 16 de marzo, Alianza dejó saber que se está en contra de todo acto de discriminación hacia los elementos que participan en el fútbol peruano y en los distintos deportes.

Asimismo, como institución manifestaron que los comentarios racistas que vulneran personas deberían estar erradicados de la sociedad peruana y sobre todo de los estadios de fútbol.

“El fútbol es un espacio que debe promover valores como el respeto, la igualdad y la convivencia entre todos. Este tipo de comportamientos no representan los valores del deporte ni del fútbol peruano. El racismo no tiene lugar en nuestra sociedad ni en nuestras canchas”, comenzaron diciendo.

Comunicado de Alianza Lima sobre los presuntos actos racistas en el fútbol peruano

Por otro lado, Alianza Lima aclaró que los actos discriminatorios solo dividen a los clubes y, por lo tanto, le hacen un mal al fútbol peruano. Por ello, hace un llamado a todas las instituciones para luchar en contra del racismo.

“Desde el Club Alianza Lima reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra toda forma de discriminación y hacemos un llamado a todos los actores involucrados para trabajar en conjunto para erradicar estas conductas y construir un fútbol más justo, respetuoso e inclusivo. El fútbol nos une. El racismo nos divide. No hay espacio para la discriminación”, finalizaron.

Presuntos actos de racismo en la Liga 1 2026

El 7 de marzo de 2026, Cristiano Da Silva, jugador de Sporting Cristal, se quejó ante el árbitro Daniel Ureta que el futbolista de Alianza Atlético, Franco Coronel, lanzó presuntos insultos racistas en su contra. Por ello, el referí decidió activar el protocolo antirracismo y el caso aún se encuentra en investigación.

De la misma manera, el 14 de marzo, los jugadores de UTC se quejaron ante Michael Espinoza de que los hinchas de Universitario de la tribuna sur del Estadio Monumental lanzaron comentarios discriminatorios. Por eso, el árbitro de turno activó el protocolo contra el racismo y todo se encuentra en diligencias.