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Goicochea recibe duras críticas en Uruguay tras expulsión con Defensor Sporting: "Innecesario"

Juan Pablo Goicochea está intentado hacerse un lugar en Defensor Sporting, pero la expulsión en la última fecha del fútbol uruguayo podría afectar su futuro.

Jasmin Huaman
Juan Pablo Goicochea fue expulsado en Defensor Sporting.
Juan Pablo Goicochea fue expulsado en Defensor Sporting. | Foto: Composición Líbero
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Tras no tener minutos ante Platense de Argentina, Juan Pablo Goicochea llegó a Defensor Sporting como préstamo y está buscando ganar terreno en el equipo de Uruguay. Luego de tres partidos de arrancar como titular, en el último encuentro ante Maldonado, se fue expulsado en el primer tiempo y comprometió a su equipo.

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A sus 21 años, Juan Pablo Goicochea tiene como máximo objetivo seguir creciendo futbolísticamente y para ello será necesario que mejore algunas de sus capacidades. En su mejor momento en Defensor Sporting, el exjugador de Alianza Lima tuvo que salir del campo tras recibir dos tarjetas amarillas.

Juan Pablo Goicochea recibe duras críticas en Uruguay

En la Liga Uruguaya, Defensor Sporting está en la octava posición con 8 unidades. Precisamente su última derrota fue ante Maldonado, donde se quedaron con 10 jugadores desde el minuto 33 tras la segunda amarilla a Goicochea. Ante ello, medios como El País y el portal Montevideo dejaron sus impresiones.

“Defensor Sporting se quedó con uno menos por la expulsión por doble amarilla del peruano Juan Goicochea, ambas bien sacadas. La segunda se tiró a cortar desde atrás y se fue sin protestar, consciente de su error. Y a los 33’ generó la expulsión del peruano Juan Pablo Goicochea, quien se le tiró innecesariamente de atrás y se ganó la segunda amonestación”, indicaron en sus respectivas ediciones digitales.

La expulsión de Juan Pablo Goicochea comprometió al resultado y terminó con la victoria de los locales. Para la próxima fecha, Defensor Sporting se estará presentando ante Nacional y tendrá que hacer respetar su localía si quiere mantenerse en la lucha del Apertura.

Por lo pronto, Goicochea tiene contrato con Platense hasta diciembre de 2026. El peruano se mantendrá en Uruguay, donde espera afianzarse para mantenerse en el fútbol extranjero.

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Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

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