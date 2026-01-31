En Argentina lamentan salida de Juan Pablo Goicochea tras firmar por club campeón: "Promesa peruana"

El futuro de Juan Pablo Goicochea será en la liga uruguaya tras no encontrar la continuidad deseada en Platense. En busca de mostrar su calidad y ganar minutos para dar el gran salto a un club de Europa, el ex Alianza Lima se fue a préstamo a Defensor Sporting de Uruguay y buscará ser uno de los protagonistas en el campo de juego.

La experiencia más reciente de Juan Pablo Goicochea en Argentina fue vistiendo la camiseta de Platense y la prensa de dicho país informó sobre la salida del jugador catalogándola como una de las grandes promesas del fútbol peruano. Cabe resaltar que su pase todavía pertenece a Platense.

Prensa argentina lamenta salida de Goicochea de Platense

El futbolista peruano llegó con la ilusión de conseguir minutos en el cuadro argentino, pero fue todo lo contrario. En casi tres años, Juan Pablo Goicochea sumó solo 32 minutos y 3 suplencias. Esto fue más que suficiente para que el jugador explore otras alternativas en busca de su convocatoria a la selección nacional de Perú.

"Una de las promesas del fútbol peruano dejará por un tiempo al 'Calamar'. Si bien su nombre sonaba para reforzar a Alianza Lima, su futuro estará del otro lado del charco. Juan Pablo Goicochea se va de Platense a Defensor Sporting. Más allá de eso, el atacante consideró que necesitaba mostrarse de otra forma", explican en el portal Vermouth.

Exjugador de Alianza Lima jugará en Defensor Sporting.

Dentro del fútbol uruguayo, Defensor Sporting es uno de los equipos más emblemáticos logrando obtener cuatros veces el Campeonato Uruguayo en 1976, 1987, 1991 y 2007-2008. 'La Viola' sumará al peruano a su plantel en busca de conseguir sus objetivos a nivel institucional.