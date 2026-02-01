Reimond Manco fue contundente y apuntó contra fichaje de Alianza Lima pese a triunfo: "No me gusta"

Alianza Lima apunta a conseguir un triunfo contra 2 de Mayo este miércoles por la ida de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio de Matute. El equipo que lidera Pablo Guede llegará con ritmo luego de haber logrado una victoria frente a Sport Huancayo por el Torneo Apertura, sin embargo, tampoco tratarán de confiarse pues su rival buscará levantar cabeza después de perder ante El Nacional.

Reimond Manco criticó a fichaje de Alianza Lima

Bajo ese contexto, en el análisis post encuentro, el exjotita Reimond Manco se pronunció directamente sobre un jugador del cuadro íntimo que le tocó ser titular ante el 'Rojo Matador'. Se trata del ex Sport Boys, Cristian Carbajal. Según las declaraciones que brindó en el programa 'A la Cama con Rei', el lateral izquierdo tuvo gran parte de la responsabilidad en el tanto que anotaron los locales.

Cristian Carbajal es uno de los refuerzos de Alianza Lima para esta temporada

"Alianza se pudo ir al descanso con el 1-0 pero Sport Huancayo lo empató con una jugada aislada que viene por la banda de Cristian Carbajal. Yo lo dije desde un principio que a mí no me gusta", manifestó Manco.

De otro lado, Reimond Manco recordó la vez que tuvo que compartir equipo con el jugador de 26 años, y precisó que para él todavía no demuestra el 100% de su capacidad futbolística.

"Yo lo he tenido a Carbajal de compañero en Alianza Universidad de Huánuco y físicamente es un futbolista muy dotado. Técnicamente a veces tira buenos centros, pero tampoco es que en Sport Boys haya marcado wow la diferencia", acotó.

¿Hasta cuándo es el contrato de Cristian Carbajal en Alianza Lima?

Cabe mencionar que, el jugador Cristian Carbajal tiene contrato con la institución blanquiazul hasta diciembre de 2028. El club le ofreció un importante proyecto a futuro debido a su presente con la 'Misilera'.