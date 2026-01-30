Confirman que Castillo no llegará a los partidos de Copa Libertadores con 2 de Mayo

Dura baja en Matute. La temporada recién inicia y las lesiones ya se hicieron notar en Alianza Lima, esto a raíz de que recientemente se confirmara la ausencia de un importante futbolista blanquiazules para ambos partidos de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo. Nos referimos a Castillo, elemento que contaba con la confianza de Pablo Guede pero que ahora estará un par de semanas en recuperación.

Pese al triunfo en la Liga 1 2026 ante Sport Huancayo, mismo que significó el debut de los íntimos en el Torneo Apertura, los hinchas de Matute se llevaron una fuerte noticia. Y es que en la transmisión más reciente de L1 MAX la periodista Ana Lucía Rodríguez contó detalles sobre el mencionado jugador, dejando claro que se perderá la llave del certamen Conmebol ante el elenco paraguayo.

"Quien no va a llegar por lesión es Jesús Castillo. Son los dos partidos (de copa), y más, tiene para mínimo tres semanas a un mes", precisó la mencionada comunicadora a nivel nacional. Adicional a ello, Henry Quinteros le dio toda la razón a su compañera y comentó que el esguince del mediocampista peruano es sumamente complicado y por tal motivo se puede perder incluso la Fase 2 de la Copa Libertadores. Claro, en caso Alianza Lima clasifique y deba enfrentar a Sporting Cristal.

Sin embargo, la solución para Pablo Guede llegará a Lima desde Santiago, ya que Esteban Pavez puede desempeñarse tanto de defensa central como de volante de contención. Según Ana Lucía Rodríguez, el excapitán de Colo Colo tiene todo en orden como para viajar junto al plantel blanquiazul a Paraguay y disputar el duelo Conmebol este miércoles 4 de febrero.

¿Qué partidos se perderá Jesús Castillo?

En el caso que sea un mes de ausencia por lesión, Hesús Castillo estaría volviendo a fines de febrero al campo. En ese tiempo se perdería los siguientes compromisos:

2 de Mayo vs. Alianza Lima | Copa Libertadores

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos | Liga 1

Alianza Lima vs. 2 de Mayo | Copa Libertadores

Alianza Atlético vs. Alianza Lima | Liga 1

Alianza Lima vs. Sport Boys | Liga 1

No colocamos los duelos con Sporting Cristal porque para chocar con los celestes primero deben vencer a 2 de Mayo. No obstante, en caso accedan a la Fase 2 de la Copa Libertadores, Jesús Castillo se perderá ambos compromisos también.