Universitario vs ADT EN VIVO HOY por Liga 1: a qué hora juega, alineaciones, apuestas y dónde ver

Universitario de Deportes, actual tricampeón peruano, sale a escena en la Liga 1 HOY domingo 1 de febrero, cuando reciba a ADT en el Estadio Monumental U Marathon, por la primera jornada del Torneo Apertura 2026. Todo dará inicio a partir de las 6.00 p. m. y contará con transmisión en vivo por Liga 1 Max, que se emite por operadores como Movistar, DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otros.

Universitario vs ADT por la Liga 1 2026:

El cuadro crema inicia una nueva temporada con la ilusión intacta y el desafío de sostener su hegemonía en el fútbol peruano. El choque ante el conjunto tarmeño marcará, además, el estreno oficial del equipo dirigido por Javier Rabanal, quien dejó buenas sensaciones en el reciente partido de presentación, donde Universitario mostró solidez y contundencia ante su gente.

La ‘U’ llega a este estreno tras una pretemporada con resultados positivos. En su última aparición, el elenco merengue firmó una convincente victoria en la Noche Crema ante la U de Chile (3-0), resultado que reforzó la confianza del plantel de cara al inicio del campeonato. Antes de ello, sostuvo encuentros de preparación que sirvieron para ajustar piezas y consolidar la idea del comando técnico.

Universitario vs ADT se enfrentan en el Monumental.

En la otra vereda aparece ADT, un rival que suele complicar a los grandes y que buscará dar el golpe en Lima. El conjunto de Tarma afronta este debut tras una serie de amistosos exigentes ante Cajamarca y Libertad, en los que no logró sumar triunfos, pero que le permite llegar con ritmo.

El antecedente inmediato entre ambos guarda un recuerdo especial para los hinchas cremas. En su última visita a Tarma, Universitario logró una victoria clave que quedó marcada en la historia reciente del club. Ahora, el escenario cambia, pero la exigencia se mantiene: empezar con el pie derecho un nuevo camino en la Liga 1 frente a un adversario que promete dar pelea.

¿A qué hora juega Universitario vs ADT?

El partido entre Universitario vs ADT está programado para realizarse este domingo 2 de febrero, desde las 6.00 p. m. de acuerdo al horario peruano.

México: 5.00 p.m.

Perú: 6.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Venezuela: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 7.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

Brasil: 8.00 p.m.

Uruguay: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs ADT EN VIVO?

El partido entre Universitario vs ADT por la Liga 1, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de L1 MAX. Cabe destacar que ese canal está incluído en operadores como Movistar TV, Best Cable, DirecTV y Claro TV.

¿Qué canal transmite Universitario vs ADT EN DIRECTO?

Canadá: Fanatiz Canada

México: Fanatiz Mexico

Perú: Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max

Puerto Rico: Fanatiz USA

EE. UU.: Fanatiz USA

Universitario vs ADT pronóstico: apuestas y cuotas

Universitario vs ADT: últimos enfrentamientos

26.10.25 - ADT 1-2 Universitario

20.06.25 - Universitario 5-0 ADT

19.10.24 - Universitario 2-1 ADT

03.05.24 - ADT 2-0 Universitario

16.08.23 - ADT 2-0 Universitario

Universitario vs ADT: posibles alineaciones

Universitario: Diego Romero, Aldo Corzo, Caín Fara, César Inga, Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí, Álex Valera, Edison Flores.

ADT: Juan Valencia, Teo Gómez, Arthur Gutiérrez, Roony Biojo, Jhair Soto, John Narváez, Luis Pérez, Luis Benites, Víctor Cedrón, Aldair Rodríguez, Hideyoshi Arakaki.