¿A qué hora juega Universitario vs ADT y dónde ver partido por la Liga 1 2026?

Universitario inicia su camino para el 'Tetracampeonato'. Los cremas recibirán en el Estadio Monumental, que promete ser un lleno de banderas, a ADT por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¿Cuándo juega Universitario vs. ADT?

Universitario se medirá contra ADT por la primera fecha del Torneo Apertura este domingo 1 de febrero del 2026. Un partidazo que promete cautivar a los amantes del buen fútbol.

¿A qué hora juega Universitario vs. ADT?

México: 5:00 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 7:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8:00 p.m.

España: 12:00 a.m. (día siguiente)

¿A qué hora ver Universitario vs. ADT en Estados Unidos?

Washington D.C (GMT-5): 6:00 p.m.

Chicago (GMT-6): 5:00 p.m.

Denver (GMT-7): 4:00 p.m.

Phoenix (GMT-7): 4:00 p.m.

Los Ángeles (GMT-8): 3:00 p.m.

Anchorage (GMT-9): 2:00 p.m.

Honolulu (GMT-10): 1:00 p.m.

Universitario vs ADT: ¿Qué canal transmite?

El emocionante partido entre Universitario contra ADT estará a cargo de L1 MAX, canal que lo encuentras en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win, Mi Fibra, Best Cable, Cable Visión, Zapping y Bitel.

Universitario vs ADT: Entradas 2026

Norte y Sur: 25.00 soles

Oriente: S/. 65.00

Occidente central: S/. 90.00

Occidente lateral: S/. 75.00

Butaca negra: S/. 350.00

Experiencia Crema: S/ 425.00

Palco Monumental: S/ 160.00

Universitario vs. ADT: últimos resultados

26.10.25 | ADT 1-2 Universitario

20.06.25 | Universitario 5-0 ADT

5-0 ADT 19.10.24 | Universitario 2-1 ADT

2-1 ADT 03.05.24 | ADT 2-0 Universitario

2-0 Universitario 16.08.23 | ADT 2-0 Universitario

¿Cómo llega Universitario?

Universitario se alista para su debut en la Liga 1 con toda su gente. Con el objetivo de lograr el tretracampeonato, el cuadro crema decidió reforzar su plantel con talentos extranjeros: Miguel Silveira, Caín Fara, Lisandro Alzugaray, Héctor Fértoli y Sekou Gassama. Además de la llegada del entrenador Javier Rabanal.

Las bajas de Universitario para enfrentar a ADT.

Sin embargo, para el duelo ante ADT, Gassama y Fértoli no serán convocados. Ambos jugadores aún no están en óptimas condiciones físicas. Anderson Santamaría se sintió y el comando técnico decidió no arriesgarlo.

A los mencionados, se les suman las bajas de Matías Di Benedetto y la de Williams Riveros. Ambos jugadores están realizando su trámite para obtener la nacionalidad peruana, por lo que aún no fueron inscritos.