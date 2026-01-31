- Hoy:
¿A qué hora juega Universitario vs ADT y dónde ver partido por la Liga 1 2026?
Horarios y canales para ver EN VIVO el partido entre Universitario contra ADT por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Universitario inicia su camino para el 'Tetracampeonato'. Los cremas recibirán en el Estadio Monumental, que promete ser un lleno de banderas, a ADT por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
¿Cuándo juega Universitario vs. ADT?
Universitario se medirá contra ADT por la primera fecha del Torneo Apertura este domingo 1 de febrero del 2026. Un partidazo que promete cautivar a los amantes del buen fútbol.
¿A qué hora juega Universitario vs. ADT?
- México: 5:00 p.m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p.m.
- Venezuela y Bolivia: 7:00 p.m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8:00 p.m.
- España: 12:00 a.m. (día siguiente)
¿A qué hora ver Universitario vs. ADT en Estados Unidos?
- Washington D.C (GMT-5): 6:00 p.m.
- Chicago (GMT-6): 5:00 p.m.
- Denver (GMT-7): 4:00 p.m.
- Phoenix (GMT-7): 4:00 p.m.
- Los Ángeles (GMT-8): 3:00 p.m.
- Anchorage (GMT-9): 2:00 p.m.
- Honolulu (GMT-10): 1:00 p.m.
Universitario vs ADT: ¿Qué canal transmite?
El emocionante partido entre Universitario contra ADT estará a cargo de L1 MAX, canal que lo encuentras en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win, Mi Fibra, Best Cable, Cable Visión, Zapping y Bitel.
Universitario vs ADT: Entradas 2026
- Norte y Sur: 25.00 soles
- Oriente: S/. 65.00
- Occidente central: S/. 90.00
- Occidente lateral: S/. 75.00
- Butaca negra: S/. 350.00
- Experiencia Crema: S/ 425.00
- Palco Monumental: S/ 160.00
Universitario vs. ADT: últimos resultados
- 26.10.25 | ADT 1-2 Universitario
- 20.06.25 | Universitario 5-0 ADT
- 19.10.24 | Universitario 2-1 ADT
- 03.05.24 | ADT 2-0 Universitario
- 16.08.23 | ADT 2-0 Universitario
¿Cómo llega Universitario?
Universitario se alista para su debut en la Liga 1 con toda su gente. Con el objetivo de lograr el tretracampeonato, el cuadro crema decidió reforzar su plantel con talentos extranjeros: Miguel Silveira, Caín Fara, Lisandro Alzugaray, Héctor Fértoli y Sekou Gassama. Además de la llegada del entrenador Javier Rabanal.
Las bajas de Universitario para enfrentar a ADT.
Sin embargo, para el duelo ante ADT, Gassama y Fértoli no serán convocados. Ambos jugadores aún no están en óptimas condiciones físicas. Anderson Santamaría se sintió y el comando técnico decidió no arriesgarlo.
A los mencionados, se les suman las bajas de Matías Di Benedetto y la de Williams Riveros. Ambos jugadores están realizando su trámite para obtener la nacionalidad peruana, por lo que aún no fueron inscritos.
