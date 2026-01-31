0

¿A qué hora juega Universitario vs ADT y dónde ver partido por la Liga 1 2026?

Horarios y canales para ver EN VIVO el partido entre Universitario contra ADT por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Jesús Yupanqui
Horarios y canales para ver el partido entre Universitario contra ADT por la Liga 1.
Horarios y canales para ver el partido entre Universitario contra ADT por la Liga 1. | FOTO: Universitario y ADT
COMPARTIR

Universitario inicia su camino para el 'Tetracampeonato'. Los cremas recibirán en el Estadio Monumental, que promete ser un lleno de banderas, a ADT por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Juan Pablo II vs FC Cajamarca por la primera jornada de la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Juan Pablo II vs FC Cajamarca EN VIVO por la Liga 1: hora, dónde ver y pronóstico del partido

¿Cuándo juega Universitario vs. ADT?

Universitario se medirá contra ADT por la primera fecha del Torneo Apertura este domingo 1 de febrero del 2026. Un partidazo que promete cautivar a los amantes del buen fútbol.

¿A qué hora juega Universitario vs. ADT?

  • México: 5:00 p.m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p.m.
  • Venezuela y Bolivia: 7:00 p.m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8:00 p.m.
  • España: 12:00 a.m. (día siguiente)

¿A qué hora ver Universitario vs. ADT en Estados Unidos?

  • Washington D.C (GMT-5): 6:00 p.m.
  • Chicago (GMT-6): 5:00 p.m.
  • Denver (GMT-7): 4:00 p.m.
  • Phoenix (GMT-7): 4:00 p.m.
  • Los Ángeles (GMT-8): 3:00 p.m.
  • Anchorage (GMT-9): 2:00 p.m.
  • Honolulu (GMT-10): 1:00 p.m.

Universitario vs ADT: ¿Qué canal transmite?

El emocionante partido entre Universitario contra ADT estará a cargo de L1 MAX, canal que lo encuentras en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win, Mi Fibra, Best Cable, Cable Visión, Zapping y Bitel.

Universitario vs ADT: Entradas 2026

  • Norte y Sur: 25.00 soles
  • Oriente: S/. 65.00
  • Occidente central: S/. 90.00
  • Occidente lateral: S/. 75.00
  • Butaca negra: S/. 350.00
  • Experiencia Crema: S/ 425.00
  • Palco Monumental: S/ 160.00

Universitario vs. ADT: últimos resultados

  • 26.10.25 | ADT 1-2 Universitario
  • 20.06.25 | Universitario 5-0 ADT
  • 19.10.24 | Universitario 2-1 ADT
  • 03.05.24 | ADT 2-0 Universitario
  • 16.08.23 | ADT 2-0 Universitario

¿Cómo llega Universitario?

Universitario se alista para su debut en la Liga 1 con toda su gente. Con el objetivo de lograr el tretracampeonato, el cuadro crema decidió reforzar su plantel con talentos extranjeros: Miguel Silveira, Caín Fara, Lisandro Alzugaray, Héctor Fértoli y Sekou Gassama. Además de la llegada del entrenador Javier Rabanal.

Universitario

Las bajas de Universitario para enfrentar a ADT.

Sin embargo, para el duelo ante ADT, Gassama y Fértoli no serán convocados. Ambos jugadores aún no están en óptimas condiciones físicas. Anderson Santamaría se sintió y el comando técnico decidió no arriesgarlo.

A los mencionados, se les suman las bajas de Matías Di Benedetto y la de Williams Riveros. Ambos jugadores están realizando su trámite para obtener la nacionalidad peruana, por lo que aún no fueron inscritos.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Policía allanó la casa de la amiga de mujer que denunció a Zambrano, Trauco y Peña

  2. Roberto Mosquera, DT de Sport Huancayo, dio rotundo calificativo a Alianza Lima: "Equipo..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano