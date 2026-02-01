Universitario y las cinco sensible bajas confirmadas para enfrentar a ADT por debut de Liga 1

Universitario de Deportes está enfocado en poder iniciar con pie derecho la temporada imponiéndose ante ADT de Tarma por la fecha 1 de la Liga 1 Perú 2026. Los cremas han realizado varios movimientos en el mercado de fichajes con el fin de conformar un plantel de primer nivel y poder conseguir el 'Tetra'. Sin embargo, se conoció que tendrán varias bajas para primer partido.

Universitario tendrá cinco bajas para enfrentar a ADT

La escuadra comandada por el DT Javier Rabanal sabe que necesita conseguir su primer triunfo del año y reafirmar su rol de candidato al título nacional. El club anunció su lista de convocados para su debut ante ADT y se confirmó que tendrán que afrontar el partido sin la presencia de cinco jugadores: Sekou Gassama, Héctor Fértoli, Anderson Santamaría, Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

El delantero senegalés no fue considerado por el comando técnico debido a que aún no se encuentra en las condiciones físicas para poder debutar con la camiseta de Universitario, por lo que deberá esperar unas fechas más para volver al campo. Por su parte, Fértoli y Santamaría tampoco fueron incluidos en la nómina por encontrarse en el proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

Sekou Gassama y Héctor Fértoli no fueron considerado para el primer partido de Universitario. Composición: Líbero.

Finalmente, tenemos el caso de Riveros y Di Benedetto. Los defensas tienen una condición especial en los planes de la 'U', ya que están buscando obtener la nacionalidad peruana y así liberar cupos de extranjeros. Aunque, se conoció que el argentino no habría superado los exámenes. De esta forma, ambos seguirán sin ser considerados en la nómina hasta que se de nuevas novedades.

La baja de estos jugadores representa un duro golpe para los plantes de Javier Rabanal, ya que son considerados fundamentales en el equipo, además de tratarse de algunos de sus fichajes para la temporadas.

Universitario convocó a César Inga, Lisandro Alzugaray y Miguel Silveira

No obstante, no todas son malas noticias para los hinchas merengues, ya que el comando técnico decidió incluir a los jugadores César Inga, Lisandro Alzugaray y Miguel Silveira para este partido. El defensa peruano no pudo concretar su salida del equipo y será considerado para la temporada. Por su parte, los hinchas podrán ver el debut de Alzugaray y Silviera, dos de sus fichajes más destacados.