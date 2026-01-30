Fue presentado en la 'Noche Crema' de Universitario y ahora jugará en mítico club: "Bienvenido"

Universitario de Deportes presentó oficialmente a los futbolistas que formarán parte de su plantel del 2026 para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores. Sin embargo, al pasar de los días, un flamante futbolista fue cedido a Estudiantil CNI de la Liga 2: Estamos hablando de Josué Torres.

Futbolista fue presentado en la 'Noche Crema' de Universitario y ahora jugará en otro club

CNI, también conocido como el 'Vendaval de la selva', presentó oficialmente a Torres como su nueva incorporación, cedido desde Universitario durante todo el 2026.

"Luego de completar la pretemporada con Universitario de Deportes, se une a nuestro plantel Josué Torres, mediocampista que ya tiene experiencia en disputar la Liga 2 con el club de Llacuabamba. Estamos seguros de que su experiencia y contribución serán fundamentales para alcanzar los objetivos establecidos", se puede leer en las redes sociales del equipo de Iquitos.

Josué Torres fue presentado en Estudiantil CNI.

El volante Josué Torres demostrará su fútbol en Estudiantil CNI, disputando la Segunda División peruana, lugar donde anteriormente había jugado en Deportivo Llacuabamba.

Josué Torres en la 'Noche Crema' Universitario

Cabe mencionar que Torres fue presentado oficialmente como jugador de Universitario de Deportes en la 'Noche Crema' para la temporada 2026; sin embargo, el mismo club decidió cederlo en préstamo para que tenga más oportunidades.

Josué Torres fue presentado en la 'Noche Crema'.

El mediocampista cuenta con un contrato vigente hasta diciembre de 2026 con el cuadro merengue, por lo que podría ser solicitado a mitad de año si Javier Rabanal lo requiere.

Josué Torres comenzó en la Sub-20 de Universitario en 2023 y fue progresando hasta ser presentado como parte del plantel oficial. Sin embargo, durante su trayectoria también ha sido cedido a Unión Comercio, Llacuabamba y ahora a Estudiantil CNI.