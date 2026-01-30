0
EN VIVO
Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo por la Liga 1

Fue presentado en la 'Noche Crema' de Universitario y ahora jugará en mítico club: "Bienvenido"

Universitario de Deportes presentó a un flamante futbolista en la 'Noche Crema', sin embargo, decidieron prestarlo a otro club importante.

Luis Blancas
Fue presentado en la Noche Crema de Universitario y ahora jugará en otro club
Fue presentado en la Noche Crema de Universitario y ahora jugará en otro club | Foto: FofoMediaSport
COMPARTIR

Universitario de Deportes presentó oficialmente a los futbolistas que formarán parte de su plantel del 2026 para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores. Sin embargo, al pasar de los días, un flamante futbolista fue cedido a Estudiantil CNI de la Liga 2: Estamos hablando de Josué Torres.

Se fue de Al-Ahli y ahora se rindió en elogios ante la hinchada de Universitario

PUEDES VER: Se fue de Al-Ahli y ahora elogió a la hinchada de Universitario de Deportes: "Lindo"

Futbolista fue presentado en la 'Noche Crema' de Universitario y ahora jugará en otro club

CNI, también conocido como el 'Vendaval de la selva', presentó oficialmente a Torres como su nueva incorporación, cedido desde Universitario durante todo el 2026.

"Luego de completar la pretemporada con Universitario de Deportes, se une a nuestro plantel Josué Torres, mediocampista que ya tiene experiencia en disputar la Liga 2 con el club de Llacuabamba. Estamos seguros de que su experiencia y contribución serán fundamentales para alcanzar los objetivos establecidos", se puede leer en las redes sociales del equipo de Iquitos.

Josue Torres CNI

Josué Torres fue presentado en Estudiantil CNI.

El volante Josué Torres demostrará su fútbol en Estudiantil CNI, disputando la Segunda División peruana, lugar donde anteriormente había jugado en Deportivo Llacuabamba.

Josué Torres en la 'Noche Crema' Universitario

Cabe mencionar que Torres fue presentado oficialmente como jugador de Universitario de Deportes en la 'Noche Crema' para la temporada 2026; sin embargo, el mismo club decidió cederlo en préstamo para que tenga más oportunidades.

josue torres noche crema universitario

Josué Torres fue presentado en la 'Noche Crema'.

El mediocampista cuenta con un contrato vigente hasta diciembre de 2026 con el cuadro merengue, por lo que podría ser solicitado a mitad de año si Javier Rabanal lo requiere.

Josué Torres comenzó en la Sub-20 de Universitario en 2023 y fue progresando hasta ser presentado como parte del plantel oficial. Sin embargo, durante su trayectoria también ha sido cedido a Unión Comercio, Llacuabamba y ahora a Estudiantil CNI.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Alianza Lima logró un triunfo agónico ante Sport Huancayo en el inicio del Torneo Apertura 2026

  2. ¿Cuál fue el resultado del examen de nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto?

  3. Tiago Cantoro, ex Universitario, remece el mercado y firma por mítico club para el 2026: "Talento"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano