Carlos Orejuela, ex Universitario, quedó rendido y elogió a jugador de Alianza Lima: "Titular"
El exdelantero de Universitario, sorprendió tras halagar el rendimiento de un talentoso futbolista de Alianza Lima luego del debut de los íntimos en el Torneo Apertura 2026.
Con goles de Paolo Guerrero y Alan Cantero, Alianza Lima ganó 2-1 a Sport Huancayo en su estreno oficial por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 desde la Ciudad Incontrastable. El cuadro liderado por el argentino Pablo Guede empezó con pie derecho el campeonato local y ahora tendrá un nuevo reto a nivel internacional cuando este miércoles se enfrente a 2 de Mayo por la fase preliminar de la Copa Libertadores.
Carlos Orejuela elogió a jugador de Alianza Lima tras triunfo ante Sport Huancayo
En el análisis post encuentro, el exdelantero de Universitario de Deportes, Carlos Orejuela opinó sobre el gran momento que vive el 'Depredador' en el elenco íntimo, incluido los recientes amistosos de pretemporada y señaló que pese al complicado presente que atraviesa el club, los futbolistas demostraron estar bastante comprometidos y lograron un importante triunfo.
Así también, el popular 'Calavera' destacó de gran manera el desempeño del histórico capitán de la selección peruana con Alianza Lima, de quien precisó es el principal referente en ataque que tiene el plantel esta temporada, pese a que también llegaron nuevos refuerzos en esa posición, como Luis Ramos y Federico Girotti.
Paolo Guerrero marcó en la victoria de Alianza Lima ante Sport Huancayo
"Lo bueno es que Alianza se limpia la cara, el grupo tenía que unirse, gol de Paolo, podemos quejarnos, puede tener 50 años y va a seguir siendo el delantero titular de Alianza porque pensábamos que quien traían a Alianza iba a ser un delantero joven que podía sentar a Paolo, y al final no lo van a sentar nunca", expresó Orejuela.
(Video: YouTube A Presión)
Paolo Guerrero renovó con Alianza Lima esta temporada
Cabe recordar que, el delantero de Alianza Lima renovó contrato con la institución victoriana por todo el 2026, luego de tener una destacada campaña la anterior temporada. El ariete nacional se perfila a seguir siendo el '9' indiscutible en el cuadro de Pablo Guede.
