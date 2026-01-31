Entradas Alianza Lima vs 2 de Mayo: precio y dónde comprar para partido de Copa Libertadores 2026

Alianza Lima derrotó 2-1 a Sport Huancayo en su debut por el Torneo Apertura 2026 y ahora se le aproxima un nuevo desafío de carácter internacional contra 2 de Mayo por la fase preliminar de la Copa Libertadores. El elenco peruano tiene el objetivo de volver a llegar lo más lejos posible como en la adición anterior del torneo Conmebol por lo que el técnico Pablo Guede alista a sus mejores elementos.

Del mismo modo, a pocos días de vivir este vital enfrentamiento en el Estadio Alejandro Villanueva más conocido como Matute, la institución blanquiazul hizo oficial los precios de entradas mediante sus redes sociales. En ese sentido, desde el último viernes, se activó la venta de los boletos para todo el público en general.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: precios de entradas

En esta ocasión los costos van desde los 54.90 soles en Sur hasta 299.90 soles en Occidente Central. Sobre ello, también hay que precisar que la tribuna sur se encuentra agotada.

Sur: 54.90 soles | AGOTADO

Norte: 54.90 soles

Oriente (Conadis): 100 soles

Occidente Lateral (Silla de Ruedas): 129.90 soles

Oriente Visita: 159.90 soles

Oriente: 159.90 soles

Occidente Lateral: 239.90 soles

Occidente Central: 299.90 soles

Precios de entradas Alianza Lima vs 2 de Mayo/Foto: Joinnus

¿Dónde comprar entradas para partido Alianza Lima vs 2 de Mayo?

Todos los aficionados que deseen adquirir las entradas para el duelo por la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026 entre Alianza Lima vs 2 de Mayo en el Estadio de Matute tienen que ingresar a la página web de Joinnus, única plataforma autorizada por la escuadra victoriana.