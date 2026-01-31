- Hoy:
Entradas Alianza Lima vs 2 de Mayo: precio y dónde comprar para partido de Copa Libertadores 2026
¡Atención! A través de sus redes sociales, Alianza Lima informó los precios de los boletos para su debut oficial en la fase preliminar de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo.
Alianza Lima derrotó 2-1 a Sport Huancayo en su debut por el Torneo Apertura 2026 y ahora se le aproxima un nuevo desafío de carácter internacional contra 2 de Mayo por la fase preliminar de la Copa Libertadores. El elenco peruano tiene el objetivo de volver a llegar lo más lejos posible como en la adición anterior del torneo Conmebol por lo que el técnico Pablo Guede alista a sus mejores elementos.
Carlos Orejuela, ex Universitario, quedó rendido y elogió a jugador de Alianza Lima: "Titular"
Del mismo modo, a pocos días de vivir este vital enfrentamiento en el Estadio Alejandro Villanueva más conocido como Matute, la institución blanquiazul hizo oficial los precios de entradas mediante sus redes sociales. En ese sentido, desde el último viernes, se activó la venta de los boletos para todo el público en general.
Alianza Lima vs 2 de Mayo: precios de entradas
En esta ocasión los costos van desde los 54.90 soles en Sur hasta 299.90 soles en Occidente Central. Sobre ello, también hay que precisar que la tribuna sur se encuentra agotada.
- Sur: 54.90 soles | AGOTADO
- Norte: 54.90 soles
- Oriente (Conadis): 100 soles
- Occidente Lateral (Silla de Ruedas): 129.90 soles
- Oriente Visita: 159.90 soles
- Oriente: 159.90 soles
- Occidente Lateral: 239.90 soles
- Occidente Central: 299.90 soles
Precios de entradas Alianza Lima vs 2 de Mayo/Foto: Joinnus
¿Dónde comprar entradas para partido Alianza Lima vs 2 de Mayo?
Todos los aficionados que deseen adquirir las entradas para el duelo por la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026 entre Alianza Lima vs 2 de Mayo en el Estadio de Matute tienen que ingresar a la página web de Joinnus, única plataforma autorizada por la escuadra victoriana.
