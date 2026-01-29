Roberto Mosquera, DT de Sport Huancayo, dio rotundo calificativo a Alianza Lima: "Equipo..."

Alianza Lima se prepara para enfrentar este viernes a Sport Huancayo por la primera jornada de la Liga 1 2026. Los blanquiazules buscan iniciar el torneo con pie derecho y para ello deberán imponerse en 'La incontrastable'. Previo al compromiso, Roberto Mosquera se pronunció y no dudó en dejar un impactante calificativo sobre los blanquiazules.

Roberto Mosquera, DT de Sport Huancayo, dio rotundo calificativo a Alianza Lima

La atención de los hinchas estará en el partido entre Alianza Lima vs Sport Huancayo, ya que representará el inicio de la Liga 1 2026. Conscientes de la necesidad de poder dar el golpe en condición de local, el DT Robert Mosquera se pronunció y reveló su sentir sobre enfrentar a los blanquiazules.

Mosquera señaló que buscará conseguir un gran rendimiento ante los 'íntimos', a quienes considera uno de los equipos protagonistas del torneo. Del mismo modo, remarcó la grandeza de los blanquiazules y señaló que enfrentarlos le permitirá al 'Rojo Matador' ver de que son capaces en la temporada.

Video: Romano Torres - YouTube

"Esperamos dar nuestro mejor partido contra uno de los equipos que va a ser el animador del torneo. Me gusta este reto porque vamos a saber dónde estamos. Cuando juegas con los mejores te das cuenta que te falta y sobra. Algunos dicen que no, que Alianza en la primera fecha, pero a mí me encanta enfrentar a un equipo grande, porque voy a saber donde estoy", señaló el técnico.

Del mismo modo, el técnico nacional señaló que ha venido motivando a sus jugadores para este partido con el objetivo de poder dar el golpe y que ya tienen clara la idea de juego, dejando clara que su meta es quedarse con los tres puntos.

"El termómetro es el partido, los jugadores están convencidos de lo que les hemos dicho respecto a la manera que tenemos de jugar. Yo no puedo decirle algo a alguien que no puede. Acá hay mucho talento y tiene que ir sometido a una preparación física, pero los partidos oficiales es dónde nos dicen dónde estamos parados. Es importante jugar un equipo grande, a mí me gusta", sentenció.

Roberto Mosquera no dirigirá ante Alianza Lima

Roberto Mosquera no podrá estar en el banquillo del 'Rojo Matador' debido a que fue expulsado en el último partido de la temporada pasada, cuando dirigía en Alianza Universidad. De este modo, el estratega tiene que cumplir con su fecha de suspensión, por lo que su lugar lo ocupará su asistente técnico.