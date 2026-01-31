0
EN DIRECTO
Barcelona vs Elche por LaLiga

Figura de Sport Huancayo dio firme calificativo sobre Alianza Lima tras derrota: "Equipo de..."

Ricardo Salcedo, volante de Sport Huancayo, se pronunció tras la derrota ante Alianza Lima y dejó una clara opinión sobre el rendimiento de los blanquiazules.

Angel Curo
Figura de Sport Huancayo dio firme calificativo sobre Alianza Lima
Figura de Sport Huancayo dio firme calificativo sobre Alianza Lima | Captura Jax Latin Media | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima consiguió un vital resultado tras vencer por 2-1 a Sport Huancayo en su debut en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los dirigidos por Pablo Guede iniciaron con pie derecho el campeonato y se ilusionan con el título. No obstante, Ricardo Salcedo, figura de Sport Huancayo, se pronunció tras el partido y no dudó en dar una contundente opinión sobre los blanquiazules.

Roberto Mosquera, DT de Sport Huancayo, dio rotundo calificativo a Alianza Lima

PUEDES VER: Roberto Mosquera, DT de Sport Huancayo, dio rotundo calificativo a Alianza Lima: "Equipo..."

Figura de Sport Huancayo dio firme calificativo sobre Alianza Lima

Luego de finalizar el partido en el IPD Huancayo, el experimentado volante nacional no ocultó su desazón tras caer derrotado por Alianza Lima, ante las cámaras de 'Jax Latin Media', expresó su sentir luego de iniciar el campeonato con un resultado adverso.

Ricardo Salcedo indicó que el plantel quedó golpeado por la caída, sobre todo porque consideran que no merecían perder el encuentro. No obstante, en esa línea, reconoció que los 'íntimos' son un equipo de jerarquía que supo concretar las pocas ocasiones claras que generó a lo largo del partido.

Video: Jax Latin Media

"Estamos tristes por el resultado, creo que no merecíamos perder. Ellos no llegaron mucho, pero un equipo de jerarquía como Alianza concretó las jugadas que tuvo. El fútbol no es de merecimientos. Ellos se encontraron con un penal y un tiro libre, pero después no tuvieron más", mencionó el volante del 'Rojo Matador'.

Por otro lado, el futbolista de 35 años evidenció su molestia luego de que el partido no cuente con VAR y una transmisión oficial, remarcando que el primer gol de los blanquiazules llegó tras una polémica.

"Es lamentable que un partido profesional no pueda ser transmitido y no tenga VAR. Eso se presta para suspicacias. El primer gol viene de un córner donde la pelota había salido y queda esa bronca", señaló.

Partido entre Alianza Lima vs Sport Huancayo no fue transmitido por L1 MAX

El duelo en 'La Incontrastable' no contó con una transmisión oficial debido a que el equipo de 1190 Sports no logró ingresar al recinto deportivo ya que tenían deudas pendientes con diversos clubes. Por ello, la FPF y la Liga 1 dispusieron que no se les permita el acceso, una decisión que afectó a muchos hinchas.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Roberto Mosquera, DT de Sport Huancayo, dio rotundo calificativo a Alianza Lima: "Equipo..."

  2. Policía allanó la casa de la amiga de mujer que denunció a Zambrano, Trauco y Peña

  3. Cienciano respondió ante solicitud de Alianza Lima para que regrese Marco Huamán: "Compromiso..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano