Se fue de Alianza y ahora se rinde en elogios ante Universitario tras ganar a ADT: "Gran equipo"

Universitario de Deportes venció 2-0 a ADT en la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, desde el Estadio Monumental de Ate. Tras ello, un exjugador de Alianza Lima no se guardó nada y elogió al club merengue, catalogándolo como un gran equipo: estamos hablando de Víctor Cedrón.

Exfutbolista de Alianza Lima elogió a Universitario tras ganar a ADT

Después de que Universitario lograra vencer a Asociación Deportiva Tarma por 2 a 0, el futbolista Víctor Cedrón fue entrevistado y le consultaron sobre la derrota sufrida en el Estadio Monumental.

Para el exjugador de Alianza Lima, el equipo dirigido por Javier Rabanal tiene la gran capacidad de anotar goles desde los tiros de esquina o tiros libres. Además, catalogó al cuadro crema como un gran equipo y, sobre todo, preparado para afrontar este tipo de encuentros.

"Sabíamos que su punto fuerte era la pelota parada, hemos trabajado bien, pero es un gran equipo. Hay que decir la verdad. Nosotros debemos seguir trabajando, hicimos las cosas como las practicamos y lamentablemente en dos acciones nos marcaron dos goles", mencionó.

Asimismo, Cedrón manifestó que ADT seguirá mejorando en los tiros de pelotas paradas, ya que todavía faltan muchas fechas para que termine el Torneo Apertura de la Liga 1.

"Sabíamos que iba a ser así con los goles, ayer lo practicamos, pero son distracciones y hay que mejorar, nada más. El partido en general fue bueno; fue contra un equipo que se prepara para la Libertadores. Nosotros, humildemente, venimos a trabajar y seguramente tendremos buenos resultados", agregó.

Las declaraciones de Víctor Cedrón, exjugador de Alianza Lima, elogian a Universitario de Deportes como un buen equipo que actualmente se prepara para disputar la Copa Libertadores, lo cual lo hace diferente a los otros clubes.

Por otro lado, Víctor Cedrón manifestó su felicidad por volver a jugar por ADT luego de superar una dura lesión. Sin embargo, ha decidido mejorar su condición física para los siguientes partidos de la Liga 1.

"Estoy contento por volver a jugar, pero físicamente tenemos que seguir mejorando y fortalecer la rodilla. Estoy súper bien y contento de volver otra vez", concluyó.

Víctor Cedrón jugó en Alianza Lima desde el 2014 hasta la temporada 2015; sin embargo, debido a que no logró consolidarse en el equipo blanquiazul, terminó saliendo del club y pasando a César Vallejo.