Partidos de Liga 1 Perú: programación de fecha 2 del Torneo Apertura 2026
Esta es la programación completa de partidos que corresponden a la segunda jornada de la Liga 1 2026, que inició con duelos explosivos.
Regresó la emocionante Liga 1 y su edición 2026 trae muchos enfrentamientos interesantes que incrementan las expectativas en los hinchas. Luego de iniciar la primera fecha del Torneo Apertura ya hay programación de lo que será la jornada 2, que tendrá especiales duelos como el Universitario vs Cusco FC, el Sporting Cristal vs. FBC Melgar, entre otros.
Partidos de la Liga 1 Perú: fecha 2 del Torneo Apertura 2026
Viernes 6 de febrero
- CD Moquegua vs. UTC
3.00 p. m. - Estadio Hugo Sotil
Sábado 7 de febrero
- ADT vs. Sport Boys
1.00 p. m. - Estadio Unión de Tarma
- Atlético Grau vs. Sport Huancayo
3.15 p.m. - Estadio Campeones del 36
- Cusco FC vs. Universitario
8.00 p. m. Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Domingo 8 de febrero
- Sporting Cristal vs. FBC Melgar
11.00 a.m. - Estadio Alberto Gallardo
- Los Chankas vs. Alianza Atlético
1.15 p. m. - Estadio Los Chankas
- Cienciano vs. Juan Pablo II
3.30 p.m. - Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Alianza Lima vs Comerciantes Unidos
6.00 p. m. - Estadio Alejandro Villanueva
Lunes 10 de febrero
- FC Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso
3.30 p. m. - Estadio Héroes de San Ramón.
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|1
|+2
|3
|2. UTC
|1
|+2
|3
|3. Melgar
|1
|+2
|3
|4. Alianza Lima
|1
|+1
|3
|5. Alianza Atlético
|1
|+1
|3
|6. Comerciantes Unidos
|1
|+1
|3
|7. Juan Pablo II
|1
|0
|1
|8. FC Cajamarca
|1
|0
|1
|9. Los Chankas
|1
|0
|1
|10. Sport Boys
|1
|0
|1
|11. Sporting Cristal
|1
|0
|1
|12. Deportivo Garcilaso
|1
|0
|1
|13. CD Moquegua
|1
|-1
|0
|14. Cusco FC
|1
|-1
|0
|15. Sport Huancayo
|1
|-1
|0
|16. Cienciano
|1
|-2
|0
|17. Atlético Grau
|1
|-2
|0
|18. ADT
|1
|-2
|0
