0

Partidos de Liga 1 Perú: programación de fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Esta es la programación completa de partidos que corresponden a la segunda jornada de la Liga 1 2026, que inició con duelos explosivos.

Shirley Marcelo
Partidos de la fecha 2.
Partidos de la fecha 2. | composición Líbero
COMPARTIR

Regresó la emocionante Liga 1 y su edición 2026 trae muchos enfrentamientos interesantes que incrementan las expectativas en los hinchas. Luego de iniciar la primera fecha del Torneo Apertura ya hay programación de lo que será la jornada 2, que tendrá especiales duelos como el Universitario vs Cusco FC, el Sporting Cristal vs. FBC Melgar, entre otros.

Universitario debe enfrentar a Cusco FC.

PUEDES VER: ¿Partido de Cusco FC vs Universitario puede suspenderse? Esto es lo último que se sabe

Partidos de la Liga 1 Perú: fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de febrero

  • CD Moquegua vs. UTC
    3.00 p. m. - Estadio Hugo Sotil

Sábado 7 de febrero

  • ADT vs. Sport Boys
    1.00 p. m. - Estadio Unión de Tarma
  • Atlético Grau vs. Sport Huancayo
    3.15 p.m. - Estadio Campeones del 36
  • Cusco FC vs. Universitario
    8.00 p. m. Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 8 de febrero

  • Sporting Cristal vs. FBC Melgar
    11.00 a.m. - Estadio Alberto Gallardo
  • Los Chankas vs. Alianza Atlético
    1.15 p. m. - Estadio Los Chankas
  • Cienciano vs. Juan Pablo II
    3.30 p.m. - Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Alianza Lima vs Comerciantes Unidos
    6.00 p. m. - Estadio Alejandro Villanueva

Lunes 10 de febrero

  • FC Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso
    3.30 p. m. - Estadio Héroes de San Ramón.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario1+23
2. UTC1+23
3. Melgar1+23
4. Alianza Lima1+13
5. Alianza Atlético1+13
6. Comerciantes Unidos1+13
7. Juan Pablo II101
8. FC Cajamarca101
9. Los Chankas101
10. Sport Boys101
11. Sporting Cristal101
12. Deportivo Garcilaso101
13. CD Moquegua1-10
14. Cusco FC1-10
15. Sport Huancayo1-10
16. Cienciano1-20
17. Atlético Grau1-20
18. ADT1-20

No olvides revisar tu agenda deportiva

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Canal confirmado para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores

  2. Gabriel Costa, ex Universitario, fichará por conocido equipo de la Liga 2: "Llegó a un acuerdo"

  3. Sergio Peña deja Alianza Lima y tiene un acuerdo con Sakaryaspor, informan desde Turquía

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano