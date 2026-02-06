Universitario anuncia firme medida con transmisión de 1190 Sports ante posible deuda: "No podrán..."

La transmisión de los partidos de la Liga 1 ha sido duramente señalada por los deudas que mantiene 1190 Sports, empresa dueña de los derechos, con los distintos clubes del fútbol peruano. En ese contexto, Universitario ha tomado una categórica decisión y acaban de confirmar las medidas que ejecutarán si se retrasan con los pagos al club.

Universitario anuncia firme medida con transmisión de 1190 Sports ante posible deuda

Durante una entrevista con 'Semana Económica', el administrador de Universitario, Franco Velazco, fue consultado sobre los aspectos del vínculo que sostiene el club y 1190 Sports por los derechos de transmisión. Ante ello, el directivo reveló que el club ya tiene preparado un plan ante un posible escenario de deudas por parte de la empresa.

Velazco informó que si no se cumplen con los pagos estipulados, el club ejecutará lo señalado por el reglamento e impedirá el ingreso de las cámaras de transmisión de L1 MAX para sus partidos. Un escenario que impediría que sus compromisos sean sintonizados por los hinchas.

Franco Velazco advirtió que no dejará ingresar las cámaras de 1190 Sports si incumple pagos con Universitario. Composición: Líbero

"Ejecutaremos lo que señala el reglamento, que son las bases del campeonato de la Liga 1, el cual señala que 1190 Sports, tiene que estar al día con el club para que puedan ingresar sus cámaras y poder realizar toda la logística necesaria para la transmisión del partido. Caso contrario, no podrán ingresar. Todos los clubes estuvimos a favor de votar por esta modificación, y estamos de acuerdo en que, si hay un incumplimiento de contrato, vamos a tener que optar por ejecutar esa medida", señaló el directivo.

Cabe señalar que, hasta el momento esta situación no ha sucedido, y se trata en si de una precaución que está tomando el club ante los múltiples inconvenientes del resto de los clubes de la Liga 1 con 1190 Sports.

Franco Velazco reveló que no negociaron con 1190 Sports

Del mismo modo, el mandamás de la 'U' recalcó que el club no ha establecido ningún tipo de negociación por los derechos de transmisión de sus partidos en el torneo local. Ya que solo se han acoplado al modelo predispuesto por la Federación.

"Nosotros no hemos negociado nada con 1190 Sports. El modelo fue establecido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que es la titular de los derechos de transmisión. Y nosotros lo que hemos hecho para este año es simplemente adherirnos al modelo ya preexistente", remarcó.