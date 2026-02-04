Javier Rabanal eligió al reemplazo de Edison Flores para el duelo Universitario vs Cusco FC

Universitario tuvo un gran debut en la Liga 1 ante ADT en casa, pero ahora tendrá que lidiar con un nuevo reto: ganarle al subcampeón en su estadio. Cusco FC recibirá al equipo de Javier Rabanal en un duelo de infarto. Ante las bajas, el DT español ha venido trabajando nuevas opciones y ya tiene su elegido para que haga dupla con Alex Valera.

Tras ser evaluado en los entrenamientos, todo indica que Lisandro Alzugaray será titular en Cusco. El argentino no tendrá ningún problema para rendir en la altura, pues ya lo hacía con LDU en Ecuador y encima era figura. El equipo cusqueño deberá preocuparse, porque una dupla entre Valera y Alzugaray es más que peligroso. Veremos cual es el desenlace del partido.

Lisandro Alzugaray sería titular en Universitario | Via Tiago Serpa

Lisandro Alzugaray viene de hacer su debut ante ADT tras reemplazar a Edison Flores a los 38 minutos del partido. A pesar de tener gran cantidad de minutos en el campo, no se le abrió el arco. Quizás aproveche la altura para ser una de las figuras y quien sabe, quizás termina quedandose con el puesto de titular. La temporada pasada anotó 13 con la camiseta de LDU.

¿Cuándo jugará Universitario ante Cusco FC?

Se viene una linda noche en Cusco. El partido entre ambos equipos está programado para el sábado 7 de febrero a las 8:00 P.M (horario de Perú). Minutos antes podrán vivir la previa a través de L1 Max. Se sabe que gran cantidad de hinchas de Universitario están viajando a Cusco para alentar al equipo de sus amores.

Bajas de Universitario

Según el periodista Gustavo Peralta, Anderson Santamaría, Williams Riveros y Jesús Castillo sí viajan a la Ciudad Imperial. Mientras que Edison Flores es baja y Andy Polo no piensan arriesgarlo, lo esperarán hasta el final. En el caso de Héctor Fertoli está ya listo, pero se apunta a que su estreno sea en la fecha 3. Lo mismo con Sekou Gassama.