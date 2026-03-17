Nuevo bono mensual de S/1.130 se pagará este año y beneficiará a miles de peruanos: lista COMPLETA AQUÍ

En medio de la crisis que atraviesa el Perú en todas sus aristas, los ciudadanos recibieron extraordinaria noticia, ello luego de que el Congreso de la República autorice la entrega de un jugoso monto por concepto de “bono vitalicio”. Pero, ¿quiénes podrán acceder al beneficio? ¿Qué documentación se debe presentar para sustentar? ¿Desde cuándo se pagará y cuál será el monto exacto? Esto y más, en las siguientes líneas con información exacta.

¿Quiénes recibirán el nuevo bono de S/1.130 en Perú?

De acuerdo a lo anunciado por el Congreso de la República, el bono de S/1.130 se destinará a un total de 8.997 veteranos de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué concepto se brindará? Según se puede verificar en el Proyecto de Ley 3385 aprobado por el Pleno del Parlamento, el monto se da en el marco de un reconocimiento por haber actuado en el conflicto contra los grupos terroristas.

Además, la misma normativa detalla que la entrega se dará a excombatientes del servicio militar obligatorio que actuaron en las zonas declaradas en emergencia, en la cual actuaba el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

¿Cuál es el orden de pago del nuevo bono?

La entrega del beneficio económico se dará por grupos, los cuales se dividen así:

Primer grupo de 60 a 65 años (1.799 excombatientes).

Segundo grupo de 59 a 55 años (1.800 excombatientes).

Tercer grupo de 54 a 50 años (1.799 excombatientes).

Cuarto grupo de 49 a 45 años (1.800 excombatientes).

Quinto grupo de 44 a 40 años (1.799 excombatientes).

¿Cómo inscribirme para acceder al beneficio?

Aquellos beneficiarios que se encuentren aptos para acceder al beneficio, deberán inscribirse en el aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), teniendo un plazo máximo hasta el 31 de julio de 2028.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

A continuación, los principales requisitos para acceder al beneficio: