Gabriel Costa, ex Universitario, no firmó con San Martín y ahora toma tajante decisión de su futuro

Pese a que estaba todo avanzado para que Gabriel Costa firme por San Martín para jugar la Liga 2, finalmente todo dio un giro inesperado en el mercado de pases.

Diego Medina
Gabriel Costa no llegará a San Martín para jugar por la Liga 2.
Gabriel Costa no llegará a San Martín para jugar por la Liga 2. | Foto: Liga 1
En las últimas horas, todo dio un giro inesperado en el mercado de pases del fútbol peruano con relación a Gabriel Costa. Informaciones ponían al ex Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal en el radar del Club San Martín para afrontar la Liga 2, pero finalmente el atacante tomó firme medida de cara a su futuro.

Gabriel Costa no jugará en el Perú

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta, Gabriel Costa no firmó por la Universidad San Martín para afrontar la Segunda División del fútbol peruano. Dado que no se presentaron opciones para el uruguayo-peruano en el entorno de nuestro balompié, el popular 'Gabi' tomó la decisión de dejar el Perú.

"Gabriel Costa no firmó con San Martín para la liga 2. Al no haber opciones para él en el fútbol peruano, buscará otro rumbos", informó el mencionado periodista en sus redes sociales.

Gabriel Costa

Gabriel Costa se despide del Perú.

Gabriel Costa se despide del Perú

Justamente, el futbolista sorprendió en redes sociales para despedirse del Perú tras 8 años de defender a los tres grandes del fútbol nacional como Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Gabriel Costa sabe que su buen nivel lo llevó a ser convocado a la selección peruana, por lo que se retira con nostalgia por ver que se vivieron muchas etapas en su era profesional.

"Hoy quiero expresar un agradecimiento profundo y sincero a tres instituciones gigantes del fútbol peruano: Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Haber vestido sus camisetas, defender sus colores y ser parte de su historia es un privilegio que muy pocos pueden contar. A la Selección Peruana de Fútbol, mi gratitud eterna. Tener la oportunidad de representar a un país entero y disputar las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar fue uno de los mayores honores de mi trayectoria. Mi agradecimiento se extiende al Perú, a su gente, a los hinchas, a quienes estuvieron en los buenos momentos y también en los difíciles. Perú fue una parte fundamental de mi camino profesional, un país que me abrió las puertas, me dio oportunidades y me permitió crecer, competir al más alto nivel y cumplir sueños que todo futbolista anhela", escribió en Instagram.

Siguiendo esa línea, el atacante de 35 años se despide de nuestro país en busca de mejoras para su carrera profesional en el fútbol. "Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con orgullo por la trayectoria recorrida y con un respeto inmenso por el fútbol peruano y su gente. Los recuerdos, los títulos, las experiencias y el cariño recibido quedarán para siempre conmigo.", indicó.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

