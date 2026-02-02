Gabriel Costa, ex Universitario, fichará por conocido equipo de la Liga 2: "Llegó a un acuerdo"

Gabriel Costa, quien fue una de las figuras de Universitario de Deportes, habría llegado a un acuerdo para empezar una nueva etapa en su carrera futbolística. El jugador de 35 años dejó el club crema luego de consagrarse como tricampeón en la temporada pasada. Este 2026, sus planes son otros y alejado de los partidos contra los equipos más importantes del país.

Universitario empezó una nueva etapa liderada por Javier Rabanal, DT español que llega dispuesto a seguir la racha de campeonatos del equipo crema. Durante el mercado de fichajes se hicieron grandes cambios en el equipo crema y uno de ellos fue la salida de Gabriel Costa, quien tendría acordado su futuro.

Gabriel Costa, ex Universitario fichará por club de la Liga 2

De acuerdo a la información del periodista Enrique Vega en su cuenta de X, Gabriel Costa tiene acordado llegar a Universidad San Martín. El jugador dio su palabra para su llegada a club Santo y buscará pelear por subir a la primera división del fútbol peruano. Solo faltaría la firma para hacer oficial su fichaje.

"Gabriel Costa llegó a un acuerdo de palabra con la Universidad San Martín para disputar la Liga 2. Todo está acordado entre las partes y solo resta la firma para cerrar la operación", sostuvo Vega en sus redes sociales.

Gabriel Costa tendría su futuro definido.

Gabriel Costa es un destacado jugador que pasó por importantes clubes en el Perú, pero que en Universitario no pudo encontrar la continuidad que hubiera querido. Por ello, la institución crema optó por darle su carta de pase para que continúe su carrera en otra institución.

¿Qué pasó con su fichaje por Sport Boys?

Inicialmente, se había informado que Gabriel Costa estaría reforzando a Sport Boys para la presente temporada, pero un suceso económico hizo que su fichaje no se concrete, por lo que quedó descartado como refuerzo 'rosado'.